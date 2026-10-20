Votre contact est-il coincé dans les embouteillages ? Google Messages pourrait vous le dire

Google Messages s’apprête à rendre ses partages de position beaucoup plus lisibles. Une analyse de la dernière bêta a mis au jour un sélecteur resté inactif dans l’application. Il ouvrirait la carte à trois affichages différents, trafic en direct compris.

Partager sa position en direct est devenu un réflexe. Rendez-vous dans une rue inconnue, proche en retard, covoiturage à récupérer, le petit point bleu évite bien des appels. Dans la plupart des messageries, cette carte miniature reste pourtant sommaire, sans réglage ni détail vraiment utile. Sur mobile, la navigation de Google Maps a reçu une interface entièrement remaniée cet été. Les applications de discussion, elles, avancent beaucoup plus lentement sur ce terrain.

La messagerie d’Android progresse malgré tout par petites touches depuis la rentrée, loin des annonces tonitruantes. Côté sécurité, les conversations avec des inconnus passent désormais au crible de Google Messages pour détecter les arnaques. Quant au partage de position, il n’avait plus bougé depuis longtemps. Du code repéré dans la dernière bêta vient de corriger cette impression.

Google Messages testerait trois types de carte pour le partage de position, dont la vue satellite

D’après l’analyse de code menée par Android Authority, Google Messages cacherait un sélecteur de calques dans le coin supérieur droit de la carte. Rien n’apparaît encore à l’écran. Déverrouillé manuellement, le menu propose trois affichages, la vue classique, la vue satellite puis le relief. Un réglage distinct, baptisé Map details, superposerait le trafic en temps réel sur la zone concernée. Aujourd’hui, l’aperçu cartographique intégré à la discussion reste figé sur le rendu par défaut.

Dans la pratique, ces options rendraient la position partagée beaucoup plus parlante. La vue satellite aiderait à se repérer par rapport à un bâtiment ou à un parking bondé. Un terrain accidenté se jaugerait d’un coup d’œil, en pleine randonnée par exemple. Côté circulation, le calque dirait tout de suite si le retard vient des bouchons ou d’un départ tardif. WhatsApp propose de son côté une durée de partage limitée dans le temps, réglable avant l’envoi, option encore absente chez son rival. Rien ne garantit toutefois une arrivée dans la version publique, car ces nouveautés dorment encore dans le code de Google Messages, et la firme américaine déploie généralement ce type de changement par petites vagues avant une ouverture à tous.