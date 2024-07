Votre connexion est en panne ou ralentie ? Vous n’êtes pas seul, les réseaux Free, SFR et Bouygues ont été sabotés

Trois grands opérateurs ont été victimes d'un sabotage de grande ampleur dans la nuit de dimanche à lundi. Si Paris n’est pas concerné, six départements sont durement touchés. Ici, ce sont les lignes fixes qui ont été attaquées, et non mobiles. Beaucoup d'utilisateurs pourraient connaître des pannes Internet.

C’est une opération de sabotage à grande échelle qui a touché trois gros opérateurs français cette nuit. Bouygues, SFR et Free ont été victimes d’actes de vandalisme à travers toute la France, ce qui peut ralentir l’accès Internet des victimes.

Comme le révèle le Parisien, ces actes de vandalisme ont été coordonnés à travers toute la France. Des câbles ont été sélectionnés dans des armoires électriques un peu partout sur le territoire : Hérault, Boûches du Rhone, Oise, Meuse, Drôme ou encore Aude. A ce stade, la ville de Paris, au centre de toutes les attentions depuis le début des Jeux Olympiques, n’est pas touchée.

Un deuxième sabotage d'ampleur depuis le début des JO

Ces actes de vandalisme viennent s’ajouter à ceux de vendredi qui ont touché une grande partie du réseau de la SNCF. Plus encore, la semaine dernière, une antenne relais a été dégradée dans la région de Toulouse, avec un tag anti-JO trouvé à proximité.

Pour le moment, l’acte de cette nuit n’a pas encore été revendiqué, mais nul doute qu’il a été soigneusement coordonné vu son ampleur géographique. A ce stade, on ne sait pas si le sabotage des armoires et celui de la SNCF sont liés.

Ces dégradations ne concernent que les lignes fixes, et non les réseaux mobiles. De fait, si vous êtes concernés, vous pourrez voir votre accès à Internet ralenti, voire totalement coupé. Nul doute que les techniciens travaillent déjà d’arrache-pied pour rétablir la situation.

Source : Le Parisien