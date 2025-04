Vos anciens clichés vont retrouver tout leur éclat grâce à cette nouvelle fonction de Google Photos

Google continue d’enrichir son application Photos avec de nouvelles fonctionnalités. Après avoir facilité la retouche des images HDR sans perte de qualité, le service propose désormais de convertir vos photos standards en Ultra HDR. Cette évolution promet des clichés plus éclatants, même après leur prise.

Depuis plusieurs mois, Google améliore progressivement la gestion des images HDR dans son application Photos. L’année dernière déjà, une mise à jour basée sur l’intelligence artificielle permettait de retoucher ces images sans en altérer la qualité. Cela évitait que les modifications ne dégradent la luminosité et les contrastes. Aujourd’hui, l'entreprise franchit une nouvelle étape pour exploiter pleinement les capacités des écrans modernes. Avec l’arrivée de la fonction Ultra HDR, même les anciennes photos peuvent désormais profiter d’une amélioration visuelle poussée.

Google commence à déployer une mise à jour de Photos qui introduit une nouvelle option d’édition baptisée “Ultra HDR“. Cette fonction permet de convertir une image classique en une version enrichie, offrant des couleurs plus vives et une luminosité renforcée. Le processus est entièrement intégré à l'éditeur d'images de l'application, sans nécessiter de matériel spécial. Ce format révèle toute sa puissance sur les appareils équipés d’écrans HDR, mais reste également compatible avec les appareils plus anciens en affichant une version adaptée.

La fonctionnalité Ultra HDR est en cours de déploiement pour certains utilisateurs utilisant la version 7.24.0.747539053 de Google Photos. Comme souvent chez Google, l'activation se fait progressivement côté serveur, ce qui signifie que tous les utilisateurs ne reçoivent pas l’option au même moment. Lorsque la fonctionnalité est disponible, elle vient remplacer l’ancien “Effet HDR” dans la section “Ajuster” de l’éditeur photo. En plus de convertir les images, elle offre un curseur simple pour régler précisément l’intensité de l’effet, en fonction des préférences de chacun.

Techniquement, Ultra HDR repose sur un format spécial combinant une image classique avec une carte de gain, appelée gain map, qui ajuste la luminosité pixel par pixel. Cette méthode permet d'obtenir des images plus éclatantes tout en gardant une taille de fichier raisonnable.

Même si l'Ultra HDR est pensé pour les écrans modernes, les photos restent visibles sur tous types d'appareils. Cette évolution simplifie l'accès à des images de meilleure qualité, sans nécessiter de compétences particulières ni d'appareils haut de gamme.

Source : Android Authority