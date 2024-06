Voilà combien de Français trichent dans les jeux vidéo, en faites-vous partie ?

Les Français sont-ils nombreux à tricher dans les jeux vidéo ? Le fournisseur de cartes-prépayées et de cartes cadeaux Recharge.fr s'est penché sur le sujet. L'occasion de constater à quel point la triche s'est démocratisée chez les joueurs français.

Depuis des années, la triche dans le jeu vidéo est devenu un sujet de plus en plus sensible auprès des joueurs. De nombreux éditeurs ont d'ailleurs décidé de se mobiliser pour traquer et arrêter les cheaters. C'est par exemple le cas de Steam qui a banni 40 000 tricheurs sur le jeu DOTA 2 en juillet 2023 grâce à un système ingénieux et particulièrement efficace.

De son côté, EA a également développé une autre méthode pour chasser les hackers sur FIFA sur PC avec sa nouvelle technologie anti-triche EEAC, une protection qui se trouve directement au noyau de votre ordinateur. Quant à Call of Duty, le jeu est littéralement infesté de cheaters, à un point tel qu'Activision s'attaque désormais aux distributeurs de logiciels de triche. L'un d'entre eux a d'ailleurs écopé d'une amende de 2,8 millions d'euros en février 2023.

Vous l'aurez compris, la triche est devenu une pratique commune dans le jeu vidéo, mais à quel point ? Recharge.fr, site spécialisé dans la vente de cartes prépayées et de carte-cadeaux, a décidé de se pencher sur la question. Pour ce faire, le site a mené une enquête auprès de plus de 1 500 joueurs et joueuses français, l'idée étant “d'évaluer la fréquence des jeux vidéo et la perception de la triche” chez les sondés.

La triche, une pratique répandue chez la moitié des joueurs français

Quels sont les principaux chiffres à retenir ? Tout d'abord, 54 % des personnes interrogées ont déjà triché dans un jeu vidéo, et parmi eux, 12 % trichent fréquemment. Notez que la triche est plus populaire chez les joueurs que chez les joueuses (58 % chez l'un, 50 % chez l'autre).

On retrouve cette même tendance haussière selon le nombre d'heures passées à jouer chaque semaine. Ainsi, seul un tiers des joueurs les plus occasionnels (moins d'une heure par semaine) triche, et encore très rarement. A l'inverse, les joueurs les plus actifs, soit ceux qui accumulent plus de 20 heures par semaine, sont plus enclins à cheater. Ils sont 69 % à le faire régulièrement dans cette tranche.

Notez qu'il faudra toutefois remettre en perspective les données obtenues par Recharge.fr. En effet, le site inclut notamment dans la triche certaines pratiques que l'on pourra selon sa vision des choses considérer ou non comme des pratiques déloyales. Ainsi, le boosting, soit faire appel à des joueurs de plus haut niveau pour progresser plus rapidement, en fait partie aux yeux de Recharge.fr.

Peut-on vraiment dire que c'est tricher que d'appeler un joueur à la rescousse pour venir à bout d'un boss sur Elden Ring par exemple (coucou Malenia) ? On serait tenté de répondre par la négative, dans le sens où cette pratique est validée par les développeurs eux-mêmes. 23,7 % des sondés collaborent régulièrement avec d'autres joueurs pour les aider en jeu.

A l'inverse, on peut s'entendre sur le fait qu'exploiter des failles ou des bugs dans le code du jeu peut être assimilé à de la triche pure et dure. 10 % des joueurs interrogés y ont recours. On passe ensuite au niveau supérieur dans l'art du cheating avec la modification des fichiers ou des paramètres du jeu (7,6 %), l'utilisation de logiciels de hack (6,2 %) et de modifications du gameplay (6,1 %).