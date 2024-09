Voici le nombre de nouveaux virus créés chaque jour cette année, c’est effrayant !

Le monde numérique fait face à une menace grandissante. Une récente étude révèle le nombre impressionnant de nouveaux virus créés chaque jour qui pousse les entreprises et les particuliers à redoubler de vigilance pour protéger leurs données.

À mesure que notre dépendance aux technologies numériques augmente, les cybercriminels continuent de développer des virus toujours plus sophistiqués. Ces nouvelles menaces ciblent aussi bien les entreprises que les particuliers, exploitant des failles de sécurité pour accéder à des informations sensibles. La récente étude menée par BlackBerry lève le voile sur l’ampleur de ce phénomène. Elle y révèle une explosion du nombre de malwares uniques créés chaque jour.

Entre avril et juin 2024, BlackBerry a détecté une moyenne de 11 500 nouveaux virus par jour, soit une hausse de 53 % par rapport au trimestre précédent. Les cybercriminels redoublent d’imagination pour éviter la détection. Certains malwares se cachent sous des applications officielles, profitant de la confiance des utilisateurs pour infiltrer leurs systèmes. Ces applications, souvent téléchargées sur des plateformes légitimes, semblent sûres, mais sont en réalité infectées dès leur mise en ligne. D’autres, plus ingénieux, utilisent même des antivirus pour mieux se camoufler et voler des données sans éveiller de soupçons.

Les cybercriminels créent en moyenne 11 500 nouveaux virus chaque jour

Plutôt que d'inonder le web de malwares en masse, les hackers préfèrent désormais ajuster leurs attaques pour maximiser leur efficacité. De légères modifications dans le code suffisent à contourner les logiciels de sécurité. Ces tactiques rendent la détection plus complexe, en particulier dans les secteurs sensibles comme les infrastructures critiques et les services financiers. Ces domaines représentent 50 % des attaques détectées au cours de la même période.

Certains groupes de hackers émergent rapidement sur la scène internationale, comme BlackSuit ou Space Bears, et ils constituent une nouvelle menace à surveiller. Ces attaques, de plus en plus sophistiquées, nous montrent à quel point il est devenu essentiel d’adopter des solutions de sécurité avancées. Avec le nombre croissant de malwares et leur capacité à se dissimuler, rester vigilant et bien protégé est désormais indispensable pour éviter de tomber dans leurs pièges. Alors que les menaces continuent d’évoluer et de se diversifier rapidement, la cybersécurité n’a jamais été aussi critique.

Source : blackberry