Voici des clones gratuits de Microsoft Word, Excel et Powerpoint, créés par l’IA

Le développeur à l’origine des clones des logiciels de la suite Adobe remet le couvert en proposant ceux de la suite bureautique de Microsoft. Là aussi, c’est l’intelligence artificielle qui s’est chargée de tout.

L’intelligence artificielle s’invite dans nos logiciels et nos logiciels s’invite dans l’intelligence artificielle. Un mélange qui offre de plus en plus de possibilités, mais leur accès est presque toujours conditionné par un paiement. Soit unique, soit régulier sous la forme d’un abonnement. Parmi les programmes de ce genre les plus utilisés, on pense à la suite Adobe (Photoshop, Premiere Pro, InDesign, After Effects…) et celle de Microsoft 365, avec notamment Word, Excel et PowerPoint.

Brandon Thomas, un développeur énervé par le fait qu’Adobe lui ait apparemment facturé plusieurs fois des frais de résiliation, s’est mis en tête de réaliser des clones des logiciels de la marque. Et comme l’IA en fait partie intégrante, c’est l’IA Claude qui s’est chargée du développement en utilisant le langage de programmation Rust. ArtCarft est ainsi né. Quelques jours après, l’homme récidive avec Wordcraft, Gridcraft et Deckcraft, alternatives gratuites à Word, Excel et PowerPoint respectivement.

Un développeur recrée Word, Excel et PowerPoint à l’aide de l’IA

Les 3 logiciels ne dépayseront pas celles et ceux habitués à Microsoft 365. Les fichiers DOCX, XLSX et PPTX sont utilisables sans souci, que ce soit pour les ouvrir ou pour enregistrer son document sous l’un de ces formats. La plupart des fonctionnalités attendues sont également de la partie : styles de document, correction de l’orthographe et de la grammaire, tableaux croisés dynamiques, graphiques, formules, transitions entre les diapositives, animations d’éléments…

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Gardez tout de même en tête que les programmes sont encore dans leur première phase de développement. Il manque des options par rapport aux logiciels qu’ils copient, et des bugs peuvent survenir. Cela étant dit, Wordcraft, Gridcraft et Deckcraft ont le bon goût de fonctionner sur Windows, macOS et Linux. Il existe même des versions tournant dans les navigateurs Web.

On ignore encore si Microsoft va réagir, en sachant que comme pour ArtCraft, Brandon Thomas précisera sûrement qu’il n’a ni décompilé les applications de la marque, ni copié leur code source. L’avenir dira si c’est suffisant pour éviter des problèmes juridiques liés à la violation de propriété intellectuelle.