Vinted devra payer 2,4 millions d’euros d’amende, la plateforme ne respecte le RGPD sur ces points

Le site de vente en ligne Vinted écope de presque 2,4 millions d'euros d'amende pour plusieurs manquements au règlement européen sur la protection des données. La CNIL et les autorités lituaniennes compétentes ont décidé de sévir.

Sans forcément vous en servir, vous avez au moins entendu parler de Vinted, la plateforme de vente en ligne dont le concept initial est de revendre les vêtements que l'on ne met plus. On y trouve de tout aujourd'hui, et l'entreprise lituanienne composée d'environ 2 000 employés est devenue bénéficiaire pour la première fois de son histoire en 2023. Mais malgré cette réussite, il y a quelques ombres au tableau. Il y a 3 ans, le site s'est fait épingler par l'UFC-Que-Choisir pour facturation de frais abusifs par exemple.

D'autres plaintes remontent encore plus loin. En 2020, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en reçoit plusieurs. La grande majorité pointe un problème précis : les difficultés rencontrés lorsque l'on cherche à exercer auprès de Vinted son droit à l'effacement des données tel que défini dans le RGPD. L'autorité transmet alors le dossier à l’autorité lituanienne de protection des données afin que l'entité puisse enquêter en collaboration avec la France. Les conclusions sont tombées et Vinted écope d'une amende salée.

Vinted ne respecte pas le RGPD sur ces points, le site écope de 2,4 millions d'euros d'amende

Parmi les manquements retenus, La CNIL indique que “la société n’a pas traité de manière loyale et transparente les demandes d’effacement qu’elle a reçues“. Lorsqu'elle refusait l'effacement des données, elle n'expliquait pas entièrement pourquoi par exemple. Les institutions lui reprochent aussi d'avoir opéré des “bannissements furtifs“. Une méthode consistant à rendre l'activité d'un utilisateur qui ne respecte pas les règles de Vinted invisible à tous les autres, le but étant de le pousser à quitter la plateforme.

En conséquence, Vinted devra payer 2 385 276 € d'amende. La firme a déjà indiqué qu'elle fera appel de la décision, estimant que cette dernière n'a “aucun fondement juridique” et qu’elle établit “un nouveau précédent qui [va] à la fois au-delà de la législation actuelle et des pratiques du secteur“.

