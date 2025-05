Usurpation d’identité : quelles conséquences pour les victimes et comment s’en protéger ?

Chaque jour, nous envoyons et recevons une grande quantité d’informations sur internet, y compris des données sensibles qui sont très convoitées par les pirates et dont le vol peut entraîner de graves préjudices.

De nombreux services sont aujourd'hui accessibles via Internet : services bancaires, démarches administratives, services de santé… Face à la grande quantité d'informations sensibles qui transitent par le web, la possibilité qu'elles soient interceptées par des pirates constitue un risque réel.

Le vol de vos données peut notamment entraîner une usurpation d’identité, dont les conséquences peuvent être préjudiciables.

Qu’est-ce qu’une usurpation d’identité ?

L'usurpation d’identité sur internet, qui fait souvent suite à un vol de données personnelles, est le fait qu'une personne utilise ces données pour se faire passer pour vous.

L’usurpateur peut s’en servir pour obtenir des avantages, effectuer des achats, faire des opérations financières ou même commettre des actes illégaux en votre nom.

Quels types de données peuvent servir à une usurpation d’identité ?

Il est tout à fait possible qu'une usurpation d'identité s'appuie sur une simple utilisation de vos données d’identification (nom, prénoms, adresse…). Mais bien souvent, les usurpateurs utilisent aussi des pièces ou des données personnelles réelles qui ont été volées à la victime.

Pièce d’identité ou d’identification (physique ou numérique) : Carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, titre de séjour, etc.

Données financières : cartes cou coordonnées bancaires, relevé d’identité bancaire, chèques, identifiant et mot de passe d’un compte bancaire en ligne, données associées aux portefeuilles de cryptomonnaie, etc.

Données médicales et sécurité sociale : carte vitale, numéro de sécurité sociale, informations de mutuelle ou complémentaire santé, identifiants de connexion aux services médicaux en ligne, etc.

Données générales d’identification : nom et prénoms, adresse postale, numéro de téléphone, date et lieu de naissance, etc.

Données numériques : identifiants et mots de passe de vos comptes en ligne (mail, réseaux sociaux, comptes professionnels…), photos personnelles, etc.

Quelles sont les conséquences possibles d’une usurpation d’identité ?

Les préjudices possibles sont très variables et dépendent du type de données ayant servi à l’usurpation de votre identité.

Pièces d’identité : une pièce d’identité est un document transversal qui peut entraîner n’importe quel type d’usurpation et donc de préjudice.

Un usurpateur peut en effet créer tout type de compte en votre nom, ouvrir une ligne téléphonique (mobile ou fixe) en votre nom, frauder ou escroquer en utilisant votre identité, etc.

Données bancaires et financières : création de comptes bancaires en votre nom, blanchiment d’argent, achats en ligne avec vos coordonnées, souscrire un crédit en votre nom sans le rembourser, etc.

Données médicales et sécurité sociale : obtention de prescriptions et achat de médicaments en votre nom, atteinte à la vie privée en cas d’accès à votre dossier médical, fraudes.

Données numériques : usurpation de vos profils sur les réseaux sociaux pour commettre des forfaits (harcèlements, incitations à la violence, chantage, escroquerie, etc.), création de faux profils avec votre identité et vos informations personnelles, etc.

Tous les forfaits commis par un tiers qui usurpe votre identité vous affecte directement : atteinte à l’image, perte d’argent et même des problèmes avec l’administration ou la justice.

Comment se protéger de l’usurpation de votre identité sur Internet ?

Le risque zéro n’existe pas, mais vous pouvez le réduire considérablement en adoptant les bons réflexes. Pour éviter d’être victime d’une usurpation de votre identité, vous devez surtout protéger vos données personnelles.

Protection contre le phishing : le phishing est l’une des meilleures armes des pirates pour mettre la main sur vos données personnelles. Pour vous en protéger :

Redoublez de vigilance sur chaque mail que vous recevez

Vérifiez bien l’adresse de l’expéditeur de vos mails. Si c’est une entreprise ou une institution qui vous contacte, l’adresse doit être professionnelle, avec un nom de domaine officiel

Évitez de cliquer n’importe comment sur les liens

Si vous êtes redirigé vers un site, vérifiez bien qu’il ne s’agit pas d’une fausse URL avant de saisir des informations (identifiants, mot de passe, coordonnées bancaires, etc.

Vérifiez le cadenas dans la barre d’adresse qui montre que le site est en HTTPS, mais c’est loin d’être une assurance tout risque.

Utilisez un VPN et un antivirus : les VPN sont tout aussi importants que les antivirus de nos jours. Ils permettent de protéger vos données sur internet grâce au chiffrement. Avec un VPN, vos données personnelles sont illisibles quand elles sont interceptées par des pirates. Mais évitez les VPN gratuits qui ne sont pas toujours crédibles.

Cliquez ici pour découvrir Surfshark VPN

Voici d’autres précautions à prendre pour éviter d’être victime d’une usurpation d’identité sur internet :

Mettez régulièrement vos appareils à jour

Utilisez des mots de passe complexes et différents pour chaque compte ou optez pour un gestionnaire de mots de passe sécurisé

Si possible, marquez en filigrane tous les documents que vous envoyez en ligne (signature, motif, etc.) afin d’éviter qu’ils soient réutilisés à d’autres fins

Déchirez en petits morceaux tout papier comportant des données sensibles avant de les jeter (relevés bancaires, copies de pièces d’identité, fiche de paie, avis d’imposition, etc.). Vos informations doivent être illisibles.

Avec ces précautions, vous réduisez considérablement le risque de vous faire voler vos données personnelles, avec comme conséquence une usurpation de votre identité et tout ce qui peut en découler.