Une nouvelle gestuelle semble arriver sur les téléphones Android, voici ce que ça permet

Google détaille dans son dernier brevet une nouvelle gestuelle qui s'effectuerait directement sur le casing du smartphone. Avec des actions différenciées en fonction des zones, ce qui rappelle la fonctionnalité “Quick Touch”, ou encore “Double Tap” sur iPhone – qui permet de lancer des actions en tapotant le dos du téléphone.

Dans brevet tout juste déposé, Google décrit une gestuelle entièrement nouvelle pour les smartphones Android. Celle-ci semble en fait incarner l'évolution logique du “Quick Touch” aussi appelé “Double Tap” sur iPhone – une fonctionnalité qui utilise les micros pour détecter les tapotements au dos du téléphone, et lancer des actions pré-programmées.

Ce qui permet, par exemple, d'accéder plus rapidement à la lampe torche, à l'assistant Gemini, à l'appareil photo ou à la composition de messages. Jusqu'ici ce type de raccourcis reste limité à des tapotements (deux ou trois) uniquement au dos de l'appareil. Mais Google veut désormais rendre le système plus sophistiqué en permettant de préprogrammer des actions différentes sur de multiples zones du casing.

Google imagine des interactions par tapotement sur de multiples zones des smartphones

Le document du brevet explique ainsi comment l'utilisateur pourra enregistrer ou utiliser une gestuelle personnalisée qui se traduira par une ou plusieurs actions. Ce qui peut impliquer le réglage du volume audio de l'appareil, la rotation de l'écran ou encore le contrôle de la lecture des chansons ou des vidéos. Se baser sur beaucoup de raccourcis de ce type peut sembler hasardeux, compte-tenu des faux déclenchements fréquents constatés avec le système de tapotements actuel.

Le problème est toutefois également adressé par le brevet – qui propose d'utiliser un modèle d'IA spécifiquement entraîné pour rendre ce comportement plus prévisible et fiable. Au-delà d'une simple option pour les utilisateurs d'appareils Android, on peut facilement imaginer ce dispositif devenir utile pour aboutir à un smartphone totalement dépourvu de boutons.

Un graal que l'industrie cherche à délivrer depuis maintenant des années. Pour l'heure il reste toutefois difficile de dire quand et comment cette nouvelle gestuelle sera implémentée dans les smartphones de l'écosystème. On peut penser que les smartphones Google Pixel bénéficieront dans tous les cas de la primeur de cette nouvelle fonctionnalité. Avant une arrivée plus large sur des modèles concurrents.