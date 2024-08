Une GeForce RTX 4070 avec de la mémoire plus lente arrive, bonne ou mauvaise nouvelle ?

Galax s'apprête à sortir une carte graphique RTX 4070 OC 2X avec un GPU remanié, disposant de mémoire GDDR6 plutôt que GDDR6X. Pour quel impact sur les performances, la consommation et le prix ?

Lancée par Nvidia il y a plus d'un an, la GeForce RTX 4070 va se décliner dans une nouvelle version. VideoCardz a repéré une référence de carte graphique personnalisée par Galax, la RTX 4070 OC 2X. Et étonnamment, celle-ci embarque un GPU différent de celui auquel on est habitué, avec de la mémoire moins rapide.

Le produit embarque en effet un GPU AD104-251, variante de l'AD104-250 que l'on connait bien. La plupart des spécifications techniques sont identiques : nous conservons par exemple 5 888 cœurs CUDA. Par contre, nous passons à 12 Go de VRAM GDDR6 au lieu de 12 Go de VRAM GDDR6X, cette dernière étant capable d'atteindre des débits plus élevés. La mémoire peut atteindre 20 Gbps sur ce nouveau produit, contre 21 Gbps sur les modèles actuels.

De la mémoire GDDR6 pour cette nouvelle RTX 4070

Mais alors, pourquoi sortir une GeForce RTX 4070 (très légèrement) moins puissante si longtemps après sa sortie ? Cette mouture en mémoire GDDR6 pourrait être plus efficace énergétiquement, ce qui est toujours bon à prendre. La fuite n'indique pas quel est le TDP de cette Galax RTX 4070 OC 2X, cela reste donc à confirmer. Le fabricant pourrait aussi souhaiter réaliser quelques économies pour la production de la carte graphique. Si c'est le cas, on espère que cette baisse des coûts sera répercutée sur le prix final du produit.

Il est probable que d'autres constructeurs partenaires de Nvidia commencent progressivement à incorporer ce GPU AD104-251 sur certains de leurs modèles de RTX 4070. On ne voit pas le fondeur concevoir une variante de GPU pour le seul Galax. Cela risque de complexifier la tâche des consommateurs au moment de choisir leur carte graphique, alors que le choix est déjà difficile à faire entre toutes les versions personnalisées qu'il existe sur le marché. On sait en plus très bien que les marques ne sont pas toujours très transparentes, et il sera peut-être compliqué de savoir si un produit est équipé du GPU AD104-250 ou de l'AD104-251.

Pour revenir sur la nouvelle RTX 4070 OC 2X, celle-ci adopte un design de base, dual slot avec deux ventilateurs et une interface PCI-Express 8 broches.

