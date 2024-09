Une comète va passer près de la Terre et vous pourrez la voir à l’œil nu, voici quand

La comète C/2023 A3 se rapproche de la Terre. Dans les prochains jours, il sera possible de l'observer de ses yeux. Voici quelle est la meilleure période pour profiter de ce spectacle stellaire.



Des comètes filent dans l'espace en permanence, sans que nous soyons au courant. Parfois, il arrive qu'elles se rapprochent suffisamment de la Terre pour que nous puissions les observer, même si cela nécessite de posséder un télescope ou des jumelles assez puissantes. Et dans de rares cas, nos yeux suffisent amplement. Ce sera le cas très bientôt avec l'astre que l'on surnomme “la comète du siècle“.

De son nom officiel C/2023 A3 ou Tsuchinshan-ATLAS, elle a été repérée il y a plus d'un an, en février 2023. Elle se déplace très rapidement à travers le système solaire, sa vitesse atteignant les 290 664 km/h. On savait déjà qu'elle passerait pas très loin de notre planète, mais les premières projections estimaient qu'elle se serait trop désagrégée pour que l'on puisse la voir. Finalement, il s'avère qu'elle est encore en pleine forme, ce qui promet un joli spectacle.

Voici quand observer la comète C/2023 A3 à l’œil nu en France

En France, une première fenêtre d'observation s'ouvrira le 27 septembre, jour où la comète sera au plus près du Soleil, et se fermera le 2 octobre. Vous pourrez essayer de la voir dans le ciel à droite du Soleil, vers 6h50 du matin. Ce n'est cependant pas le meilleur moment, même si rien de vous empêche de tenter le coup. L'idéal est d'attendre le 12 octobre.

À ce moment-là, C/2023 A3 se sera rapprochée au maximum de la Terre. L'astre deviendra alors visible à l’œil nu le soir, après le coucher du Soleil. Idem pour les 13 et 14 octobre, environ une heure après que la tombée de la nuit.

Notez qu'entre le 2 et le 12 octobre, il est possible d'observer la comète le matin, mais seulement à l'aide d'un télescope. Dans ce cas, prenez les précautions nécessaires puisque que le Soleil sera levé. D'une manière générale, choisissez un endroit le plus dégagé possible avec un minium de lumières artificielles, lampadaires ou assimilés.