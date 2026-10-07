Un forfait de 300 Go pour 11,90 € par mois : Carrefour Mobile revient en force sur le marché

Carrefour Mobile renaît de ses cendres avec des forfaits mobiles à petit prix octroyant de l’argent sur la Cagnotte Club Carrefour. Les clients accèdent au réseau d’Orange avec ces offres.

carrefour
Crédits : 123rf

12 ans après son retrait du marché mobile, Carrefour est de retour dans le secteur de la téléphonie avec l’introduction de trois nouveaux forfaits sans engagement. C’est un standard aujourd’hui, les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine et vers les DOM pour les trois offres. Les SMS (pas les MMS) sont aussi illimités depuis l’Europe et les DOM.

Carrefour s’appuie sur le réseau mobile d’Orange et mise sur un rapport quantité de data et prix attractif pour le grand public. Attention toutefois, le distributeur promet seulement une connexion 4G. Il n’est pas question de 5G pour ces abonnements, ce qui devrait en rebuter plus d’un. Pour certains consommateurs qui ne cherchent pas les débits les plus rapides ou une latence plus faible, ces offres peuvent toutefois convenir pour économiser quelques euros par rapport aux forfaits des opérateurs traditionnels, notamment si on fait ses courses chez Carrefour.

20, 130 ou 300 Go de data chez Carrefour Mobile

Car l’un des intérêts majeurs de ces offres est la possibilité d’accumuler de l’argent chaque mois sur sa Cagnotte Club Carrefour. Voici le détail des trois forfaits Carrefour Mobile :

  • Forfait Mini : 20 Go depuis la France, 12 Go depuis la Zone Europe et DOM, 6,90 € / mois (1 € / mois cagnotté sur la Cagnotte Club Carrefour, soit 5,90 € / mois).
  • Forfait Maxi : 130 Go depuis la France, 19 Go depuis la Zone Europe et DOM, 10,90 € / mois (2 € / mois cagnotté sur la Cagnotte Club Carrefour, soit 9,90 € / mois).
  • Forfait Méga : 300 Go depuis la France, 25 Go depuis la Zone Europe et DOM, 14,90 € / mois (3 € / mois cagnotté sur la Cagnotte Club Carrefour, soit 11,90 € / mois).

Comme en passant par un opérateur classique, le client a le choix de conserver son ancien numéro de téléphone ou d’en changer. Il est possible d’acheter une carte SIM dans un magasin Carrefour physique ou en ligne. Carrefour Mobile prend aussi en charge l’eSIM pour plus de praticité. Ces offres sont surtout intéressantes pour les personnes qui font déjà leurs courses chez Carrefour et qui peuvent dépenser facilement leur Cagnotte Club.


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