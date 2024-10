Transformer n’importe quel objet en panneau solaire, c’est la promesse de ce nouveau revêtement révolutionnaire

Des chercheurs ont mis au point un revêtement ultra-fin et souple capable de s'appliquer n'importe où pour emmagasiner l'énergie solaire. De quoi faire de votre sac à dos ou votre mobile un panneau fonctionnel.



Le développement de l'énergie solaire ne se fait pas sans obstacle technique. L'un d'eux est la capacité des panneaux à offrir un rendement suffisant. L'innovation la plus récente, un matériau composé de silicium et de pérovskite, affiche un taux de 30 %. Fragiles, leur durée de vie est trop basse pour devenir la norme, même si des nouveaux revêtements voient le jour pour les renforcer. Celui qu'a inventé une équipe de scientifiques de l'Université d'Oxford va plus loin.

Son principe ? Un procédé appelé “multi-jonctions” consistant à empiler sur une seule cellule solaire plusieurs couches pouvant absorber la lumière. Le résultat dépasse à peine le micron d'épaisseur, soit 0.001 mm, tout en étant très souple. Son rendement n'est pas en reste : 27 % d'après l'Institut national des sciences et technologies industrielles avancées (AIST) du Japon, l'organisme ayant attribué cette certification.

Ce revêtement extrêmement fin peut faire de votre smartphone ou votre voiture un panneau solaire

“En seulement cinq ans d'expérimentation avec notre approche d'empilement ou multi-jonctions, nous avons augmenté l'efficacité de conversion d'énergie d'environ 6 % à plus de 27 %, proche des limites de ce que le photovoltaïque monocouche peut atteindre aujourd'hui“, résume Shuaifeng Hu, l'un des membres de l'équipe.

Et c'est loin d'être terminé : “Nous pensons qu'au fil du temps , cette approche pourrait permettre aux dispositifs photovoltaïques d'atteindre des rendements bien supérieurs, dépassant 45 %“. Le double de l'efficacité énergétique des panneaux solaires actuels en somme, 22 % en moyenne.

Mais la grande force du nouveau matériau, c'est que sa finesse et sa souplesse lui permettent d'être appliqué partout. Junke Wang, autre scientifique à l'origine de l'innovation, se projette : “Nous pouvons envisager que des revêtements de pérovskite soient appliqués sur des types de surfaces plus larges […], comme le toit des voitures et des bâtiments et même le dos des téléphones portables“. On peut même imaginer un jour que nos sac à dos en soient recouverts.

Le but est désormais de commercialiser l'invention au plus grand nombre afin de réduire la nécessite de construire des fermes solaires. Plusieurs entreprises du secteur automobile ou du bâtiment ont déjà fait part de leur intérêt.