TF1 va lancer une émission de TV sur Twitch en mars 2021

TF1 s'apprête à faire ses débuts sur Twitch en mars 2021, avec le lancement d'une nouvelle émission d'informations diffusée en direct. La première chaîne marche donc dans les pas de France Télévision, qui cartonne avec “La Matinée est tienne”, une revue de presse menée par Samuel Étienne, journaliste et animateur de Questions pour un Champion.

Parmi les plans de TF1, il y a certes la mise en place de publicités ciblées sur son antenne, mais il y a également la conquête d'un nouveau public. Ce public, il s'agit des plus jeunes, qui délaissent la TV au profit des réseaux sociaux et des plateformes de streaming comme Twitch. Récemment, France Télévision a fait une incursion remarquée dans ce milieu en lançant la plateforme Salto ainsi que plusieurs émissions sur Twitch animées par Samuel Étienne, journaliste et animateur de Question pour un Champion.

Avec sa revue de presse matinale “La matinée est tienne“, le “jeune” streamer rassemble quotidiennement 10 000 spectateurs. Bien entendu, ce succès fait des envieux, à commencer par TF1. En 2021, le journal de 13h va fêter ses 40 ans, et malgré des audiences toujours au beau fixe (40% de parts de marché à 13h), le directeur de l'information du groupe TF1 Thierry Thuillier estime qu'il est temps de faire évoluer la formule. Ou au moins de la diversifier.

Tiens, petite info qui tombe ce matin : TF1 se prépare à lancer une émission sur Twitch ! 🤔 C’est moi, ou la télé s’intéresse de + en + à ce nouveau média ?

Un média à part entière dont il faudra respecter les valeurs et les codes, je dis ça, je dis rien 😉 pic.twitter.com/7jQAGXYkQI — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) February 16, 2021

Pour ce faire, TF1 a déjà mis en place une nouvelle stratégie, tournée vers le digital. En premier lieu, la chaîne a investi Instagram avec une interview live mensuelle du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. La première édition a enregistré 30 000 vues. Fin janvier, TF1 a mené une opération de sensibilisation à l'information sur TikTok, avec notamment des live et des “master classes” dédiés aux rouages de l'information. Néanmoins, le point d'orgue de cette expérimentation sera le lancement d'une nouvelle émission d'information sur Twitch en mars 2021. Pour l'heure, nous n'avons pas plus de précisions sur son contenu et sur la personne en charge de l'animer.

Un autre projet phare de TF1 sera la mise en place d'un “JT personnalisé” via le replay. En effet, les utilisateurs seront à même de choisir “la durée du JT”, mais aussi les thèmes abordés comme le sport, la politique étrangère et intérieure ou encore l'économie. L'utilisateur restera tout de même soumis à “un tronc commun d'actualité” pour éviter de privilégier certains thèmes au détriment d'autres.

