Début 2026, Samsung a annoncé le renouvellement de sa gamme de télévisions. Si le modèle le plus onéreux s’appuie cette année sur la technologie RGB LED, les télévisions OLED de la série S conservent leur positionnement premium. Parmi elles, la S92H, un peu timide au premier abord, pourrait être l’excellente surprise de ce line-up. Et on l’a testée.

Fin mars 2026, Samsung a renouvelé sa gamme de télévision. Un exercice annuel important pour la marque, à quelques mois de la coupe du monde de foot. Il n’y a pas eu de grandes révélations lors de cet événement. Même l’arrivée d’une gamme RGB mini LED positionnée haut de gamme n’en était pas une, puisque toute la concurrence (LG, Sony, TCL, HiSense, etc.) en propose également une. Il y a cependant quelques petites surprises.

Lire aussi – Nous avons essayé la UR9S de Hisense, cette TV RGB LED est un régal pour les yeux

L’une de ces belles surprises est l’évolution proposée par la S92H en comparaison de la S92F qui la précède. Processeur. Filtre antireflet. Taux de rafraichissement. Luminosité. Intelligence artificielle. La S92H coche pratiquement toutes les cases à un prix qui ne va pas provoquer une syncope à votre banquier. Mais derrière le prix agressif et la fiche technique alléchante, la S92H offre-t-elle vraiment l’expérience OLED que nous attendons ? Réponse.

La S92H se positionne sur le cœur de gamme OLED chez Samsung. Son prix public conseillé démarre à 1599 euros et monte à 4999 euros. Un montant assez similaire à celui de la Samsung S90F que nous avons testée en 2025 et qu’elle remplace. La S92H se décline en six tailles : 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. En 65 pouces, la S92H est commercialisée à un prix public conseillé de 2699 euros. Mais vous la retrouvez à présent autour des 2000 euros (même sur le site de Samsung). De même pour les autres tailles dont les prix ont baissé.

La S92H est disponible en France depuis mai 2026. Vous pouvez la retrouver chez toutes les enseignes habituelles qui vendent des télévisions, de Boulanger à Darty, en passant par la Fnac, Amazon, Son-Video ou encore la grande distribution. Vous avez l’embarras du choix. Pour les besoins de ce test, nous avons essayé un modèle mesurant 55 pouces.

La S92H est concurrencée par de nombreux modèles de télévisions, OLED et QD-LED. Nous avons cependant identifié deux alternatives majeures. La première est bien évidemment la OLED evo C6 de LG, successeur de la OLED evo C5 que nous avions beaucoup aimé en 2025. Le modèle 65 pouces était vendu à son lancement à 2499 euros et se retrouve aujourd’hui autour des 2000 euros, comme la S92H. L’autre grand adversaire de la S92H est la Bravia 6 de Sony, qui remplace la première Bravia 8. Moins complète, la Bravia 6 est aussi plus abordable, puisque son prix public conseillé atteint les 1800 euros en 65 pouces.

Une autre alternative est la S95F, lancée par Samsung en 2025. Il est possible de l’acheter à un prix voisin de celui de la S92H. Certes, la promesse de mise à jour de la S95F n’est pas aussi longue, mais sa proposition technologique est plus haut de gamme. Pour un budget similaire, sur les segments mini LED, la S92H est aussi concurrencée par la U7S Pro de Hisense et la C8L de TCL.

Design, connectique et télécommande

Démarrons ce test avec l’aspect physique du produit. La S92H reprend l’esthétique épurée des télévisions OLED de Samsung sorties ces dernières années . Un cadre rectangulaire sans bordures. Du moins quasiment sans bordures : elles existent, mais elles ne mesurent que deux millimètres. Le cadre est extrêmement fin : il mesure 4 mm d’épaisseur seulement sur l’ensemble de la dalle, sauf sur la partie inférieure. À cet endroit, le châssis mesure 4 cm d’épaisseur seulement, quelle que soit la taille.

Les bordures noires autour de l’affichage sont de taille standard : elles sont fines en haut et sur les côtés et plus épaisses en bas. Sous la bordure inférieure, au centre, vous retrouvez le capteur infrarouge de la télécommande (même si celle-ci va préférer communiquer en Bluetooth), ainsi que les boutons physiques pour éteindre et allumer la télévision.

À l’arrière de la télévision, vous retrouvez l’ensemble des connectiques habituelles. Il n’y a ici aucune mauvaise surprise : deux ports USB-A, quatre ports HDMI 2.1 (dont un seul eARC), un port Ethernet, un port optique pour une sortie audio, deux prises coaxiales pour la télévision par satellite ou la TNT et un emplacement CI+. Certains ports sont orientés vers le bas et d’autres sur le côté. Heureusement, les plus fréquemment branchés / débranchés font partie de la seconde partie. Mention spéciale également pour le câble d’alimentation coudée : c’est un détail, mais il permet de gagner quelques précieux centimètres.

Pour le support, Samsung choisit, comme pour la S90F, un pied central qui demandera à avoir un meuble assez profond pour pouvoir poser une barre de son devant. Le pied mesure en effet 26,5 cm de profondeur pour 36,4 cm de largeur. Il est en métal avec un habillage en polycarbonate avec une finition façon « aluminium brossé ». Notez qu’il surélève la télévision de 7,2 cm seulement. Pour certaines barres de son, ça sera un peu juste. Point très positif en revanche, il se monte sans outil. C’est très pratique.

La télécommande reste identique à celle que nous avons eue en main l’année dernière. Très simple, elle est met l’accent sur sa croix directionnelle avec bouton de validation centrale, ainsi que ses raccourcis vers les services de streaming les plus courants (et partenaires) : Netflix, Prime Video, YouTube et Samsung TV Plus. La télécommande fonctionne toujours à l’énergie solaire (avec un port USB-C quand il n’y a pas de soleil) et n’est toujours pas rétroéclairée. Peut-être pour 2027 ?

Qualité d’image

Passons à la qualité d’image. Et avant de commencer, une première remarque : selon les tailles et les séries, vous pouvez tomber sur deux types de dalles : WOLED ou QD-OLED. Sur les modèles 43, 48, 55 et 65 et 83 pouces, c’est obligatoirement une dalle WOLED. Sur le modèle 77 pouces, c’est toujours une dalle QD-OLED. Nous avons donc testé ici un exemplaire avec une dalle WOLED. Si vous optez pour un modèle 77 pouces, l’échantillon colorimétrique sera plus large.

Pour le reste, toutes les tailles reposent sur la même base technique. La dalle est OLED avec des taux de contraste infini. La définition est 4K pour toutes les tailles pour une résolution qui varie de 53 pixels par pouce à 105 pixels par pouce. Le taux de rafraichissement natif est de 100 Hz avec une extrapolation qui peut monter à 165 Hz. Le processeur d’image est le NQ4 AI Gen 3, comme les modèles haut de gamme. Enfin, la télévision est compatible HDR10, HDR10+ et HLG. Samsung fait l’impasse ici sur le Dolby Vision. C’est dommage.

La colorimétrie en sortie de boite de la S92H est bonne. En mode « cinéma » avec un contenu SDR, le delta E moyen est de 1,5 seulement, pour une température moyenne des couleurs un peu en dessous des 6200° kelvins. La dalle tire donc légèrement vers le jaune. Bien sûr, vous avez d’autres modes qui accentueront certaines couleurs, notamment le mode « dynamique » avec lequel le blanc est un peu bleu (mais avec lequel les contrastes sont plus vifs). Avec un contenu HDR et toujours en mode « cinéma », le delta E monte à 2 pour des dérives chromatiques qui restent imperceptibles.

La luminosité de la S92H est plutôt correcte compte tenu de la technologie de rétroéclairage. En effet, les dalles OLED sont traditionnellement moins lumineuses que les dalles LED. Avec un contenu SDR, nous mesurons une luminosité maximale de 450 nits, une bonne valeur pour un écran OLED. Avec un contenu HDR, les pics lumineux peuvent atteindre 1500 nits, ce qui est très bon. Les niveaux de gris sont bien séparés les uns des autres, notamment ceux au-dessus des 20%. Les angles de vision sont bons. Mais il s’agit une fois encore d’un héritage de la technologie OLED.

Si la S92H ne peut afficher une luminosité égale à celle des télévisions mini LED ou RGB LED, elle compense par une meilleure gestion de la lumière extérieure. En effet, contrairement à la S90F, la S92H profite du filtre antireflet de la S95F (la S95H et la S99H profitant d’un filtre encore plus efficace). Ce filtre élimine une grande partie de la réflectance qui, jusqu’à présent, dégradait l’expérience visuelle dans une pièce trop claire. Ce filtre n’a évidemment pas que de bons côtés. Quand justement la pièce est trop lumineuse, le filtre grise l’image, atténue la force des couleurs et les contrastes semblent moins profonds.

Dalle OLED oblige, il n’y a pas d’effet « blooming », ces halos autour des objets très lumineux. Il n’y a pas non plus d’effet « ghosting », cette trainée que vous pouvez observer avec des objets en mouvement. La rémanence est quasiment nulle. Attention cependant aux dégradés de couleurs qui manquent parfois de douceur lors de l’upscaling de contenus en qualité standard, un phénomène habituel pour les télévisions OLED que nous retrouvons moins dans les TV LED.

Pour les gamers, la télévision adapte bien évidemment son comportement grâce à un mode jeu dédié. Ce dernier s’active automatiquement et propose plusieurs profils colorimétriques (original, standard, etc.). Avec son profil « original », le mode jeu affiche un delta E moyen légèrement moins bon que celui du mode Cinéma et une température moyenne très légèrement bleutée. Grâce à la technologie OLED, la latence de la TV est très faible en mode jeu. Le temps de réponse est excellent, puisqu’il passe sous la barre des 5 ms en Full HD.

Qualité audio

Côté audio, la S92H est équipée d’un système théoriquement très intéressant « 2.1.2 ». Deux voies centrales placées dans la tranche inférieure. Une voie montante. Et deux voies latérales. Le but est d’apporter une spatialisation. Et la puissance est largement suffisante sur le papier : 60 watts. Hormis les voies centrales placées dans la tranche inférieure, tous ces haut-parleurs sont situés à l’arrière de la télévision où vous retrouvez les connectiques et les aérations. L’idée est d’utiliser le mur à l’arrière pour refléter les basses.

Même si nous continuerons toujours de préférer une barre de son ou un système home cinéma, la S92H offre, avec les réglages par défaut, une prestation sonore très propre, avec une scène très correcte. Si les basses manquent de puissance, sans grand étonnement, elles sont toutefois bien représentées et audibles jusqu’à 50 Hz environ. Les aigus également sont présents, jusqu’à 14 kHz, avant de se laisser envahir par les hauts médiums et les voix. Ces dernières sont particulièrement mises en avant, ce qui est parfait pour les séries, les documentaires et les films en stéréo.

La télévision reprend pratiquement toutes les fonctions avancées liées à l’expérience sonore. L’Active Voice Amplifier Pro (grâce auquel les voix ressortent si bien), l’Adaptive Sound Pro, qui va optimiser le son selon la position de la télévision, l’Object Tracking Sound, qui va moduler la balance audio en fonction de ce qu’il se passe à l’écran et l’AI Sound Controller Pro, qui peut mettre en avant certaines fréquences selon le type de contenu. À cela s’ajoute l’éternel Dolby Atmos, mais sans son copain, le DTS-X.

Pour améliorer l’expérience audio, rien de mieux donc qu’une barre de son ou un système surround. La S92H est compatible Q Symphony qui combine les haut-parleurs de la télévision et le produit audio additionnel pour créer un système plus complexe encore. Bien sûr, cela ne fonctionne qu’avec les barres de son Samsung (nombreux modèles sortis depuis 2020).

Interface, interactivité et consommation

Au-delà de l’image et du son, la S92H offre une expérience très complète, comme toujours chez Samsung. Tout d’abord, nous retrouvons l’interface Tizen qui offre une navigation intuitive alliée à des menus très complets, une grande complétude d’applications et de services de streaming et de nombreux services additionnels : le Gaming Hub, qui propose l’accès à des services de jeu en streaming (dont Xbox Game Pass) et le menu « maison » pour contrôler les objets connectés du domicile. Vous retrouvez même des fonctionnalités propres aux smartphones et aux ordinateurs, comme Now Brief, par exemple.

La connectivité de la S92H est complète, sans grande surprise. Bluetooth 5.3 pour brancher des accessoires (un casque audio, une manette de jeu, etc.). WiFi 6e pour se connecter à Internet et appliquer les éventuelles mises à jour. Google Cast et Apple AirPlay 2 pour afficher des contenus depuis un smartphone. Compatibilité Smart Things et Matter pour contrôler les produits domotiques connectés. Pour les commandes vocales, la S92H propose Alexa et Bixby.

Pour le gaming, la S92H reprend l’ensemble des fonctionnalités habituelles des TV signées Samsung. La télévision prend en charge les taux de rafraichissement élevés en 4K : 120 Hz pour les consoles et 165 Hz pour les PC. Nous retrouvons l’ALLM et le VRR, sans oublier les deux standards FreeSync Premium Pro et G-Sync, d’AMD et Nvidia, respectivement. Cela vient en complément des quatre ports HDMI 2.1 : certains concurrents devraient en prendre de la graine. Les consoles de jeu sont reconnues automatiquement par la S92H en basculant en mode jeu.

Si nous n’avons que peu de reproches à faire à la S92H, il y a tout de même un point fâcheux : l’omniprésence de l’IA. Elle analyse l’image et le son pour l’améliorer. Elle comprend vos commandes vocales et anticipe vos besoins en mettant en avant des contenus qui pourraient vous intéresser. Mais elle prend aussi la main sur les réglages du téléviseur. Et par défaut, Samsung active une fonction qui règle automatiquement la colorimétrie, la luminosité, la netteté ou encore le contraste.

Pour un néophyte, c’est bien : pas besoin d’entrer dans les menus de réglage pour optimiser l’image. Mais cela pourrait frustrer les experts. De l’expérience vécue lors de notre test, l’IA choisit des réglages très contrastés, avec des couleurs plus dynamiques et une température générale plus froide. Il est impossible de changer ces paramètres manuellement ou d’indiquer à l’IA intégré les préférences de l’utilisateur. Heureusement, la S92H reconnait certains signaux des plates-formes de streaming et active son profil « FilmMaker ». Mais qu’en est-il du reste ?

Évoquons pour finir de la consommation d’énergie. Pour notre version 55 pouces, Samsung annonce une consommation typique de 76 watts. En 65 pouces, autre taille très populaire, cela passe à 85 watts. Nos mesures montrent une consommation un peu en dessous de ces chiffres, ce qui positionne la S92H dans la moyenne du marché. En veille, la consommation atteint 0,5 watt.

Alors, on achète ?

Si la S95H et la nouvelle S99H offrent une expérience ultrapremium, notamment pour le cinéma, grâce à une complétude fonctionnelle extrême, la S92H présente, selon nous, le meilleur rapport qualité/prix si vous n’avez pas un besoin particulier. Sans vous ruiner sur plusieurs générations, vous ne manquez de rien (ou presque) en choisissant ce modèle plutôt que les télévisions plus exubérantes. La seule raison pour laquelle vous pourriez ne pas choisir la S92H, c’est une offre alléchante sur la S95F, qui reste légèrement supérieure.