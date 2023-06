Tesla signe un accord historique, les AirTags révèlent un trafic de faux dons, c’est le récap

Tesla signe un accord historique avec General Motors, des AirTags ont permis de mettre en lumière une vaste arnaque autour de faux dons humanitaires, Samsung pourrait intégrer une fonctionnalité de santé capable de faire la différence face aux Apple Watch.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du high-tech ce vendredi 9 juin 2023 ? Tout d'abord, nous avons évoqué dans nos colonnes cette étude sur le secteur de services gaming à abonnements. On y apprend notamment que la croissance du Xbox Game Pass et du PlayStation est en berne, les joueurs préférant se tourner davantage vers l'achat de jeux physiques.

Dans un tout autre domaine, nous avons publié notre présentation complète de la Peugeot e-2008, la version remaniée du SUV électrique de la marque au Lion. Incluant des nouveautés intéressantes du côté de la motorisation et des batteries, ce modèle se veut également plus séduisant grâce à l'ajout de série d'anciennes options.

Dans le reste de l'actualité, il a été de question de Marvel. Et oui, Disney+ et la Maison des idées viennent de publier les 5 premières minutes de Secret Invasion, sa nouvelle série centrée sur le personnage de Nick Fury, toujours campé par le grand Samuel L. Jackson. Mais sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il fallait impérativement retenir dans l'actualité ce vendredi 9 juin 2023.

Tesla signe un accord historique avec General Motors

Après Ford il y a quelques semaines, Tesla vient de signer un accord historique avec General Motors. Grâce à ce partenariat, la marque américaine pourra profiter du réseau Superchargeur de Tesla. En contrepartie, elle s'est engagée à intégrer sur ses futures voitures électriques le connecteur NACS propriétaire de Tesla. Mine de rien, Tesla renforce la position de son système de charge de manière conséquente.

Pour en savoir plus : Tesla signe un accord historique, un pas de plus vers le chargeur universel

Les AirTags ont mis en lumière un trafic de faux dons humanitaires

C'est l'histoire insolite et désolant du jour. La journaliste Pamela Cerdeira a levé le voile sur un trafic de fonds associatifs au Mexique au profit du séisme en Turquie. En utilisant deux AirTags, elle a découvert que les colis humanitaires promis n'arrivaient jamais à destination.

Pour en savoir plus : Les AirTags ont permis de révéler un trafic de faux dons pour le séisme en Turquie

Samsung pourrait contrer les Apple Watch avec cette fonctionnalité améliorée

D'après une demande de brevet déposée par Samsung, le constructeur sud-coréen pourrait intégrer sur ses futures Galaxy Watch un outil capable de mesurer exactement votre consommation de calories. Pour ce faire, la montre connectée utiliserait un spectroscope. Une fonctionnalité à la précision inédite qui pourrait faire la différence face à Apple.

Pour en savoir plus : Samsung va doter les Galaxy Watch d’une fonctionnalité de santé meilleure que sur l’Apple Watch