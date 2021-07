Tesla se fait de la publicité dans PUBG Mobile

La dernière mise à jour de PUBG Mobile met Tesla à l’honneur. En effet, il est possible d’y conduire une Model Y sur l’une des cartes du jeu et même de pénétrer dans une usine. Une collaboration qui n’est pas vraiment surprenante, les Battle Royale étant propices à ce genre de collaborations.

Les Battle Royale sont des terrains de jeu parfaits pour des collaboration ou des cross-overs improbables. La preuve encore aujourd’hui avec Tesla qui arrive dans le jeu PUBG Mobile (PlayerUnknow’s Battlegrounds). A noter que cette mise à jour n’est pas présente sur la version classique du titre.

Ainsi, la dernière update ajoute un contenu un peu surprenant. Si vous êtes largués sur la carte Erangel, vous pourrez y trouver une Gigafactory Tesla dans les champs. En pénétrant à l'intérieur, vous remarquerez qu’il y a des boutons à activer. Une fois faits, une Tesla Model Y apparait et il est possible de la conduire. Fait amusant, l’Autopilot est disponible sur les autoroutes de la map, la voiture se conduira alors toute seule vers le lieu préalablement indiqué. Des Tesla Semi, les poids lourds du constructeur, ont également fait leur apparition. Circulant automatiquement sur les routes d’Erangel, ils peuvent faire tomber des objets si on leur tire dessus.

A noter que la présence de la Gigafactory veut se fondre dans le paysage d’Erangel. En effet, cette mise à jour veut « moderniser » le fameux terrain de jeu en y ajoutant différentes usines de pointe. De quoi changer de l’ambiance Europe de l’est post guerre qu’on pouvait voir jusque maintenant.

Fortnite, Warzone, les Battle Royale enchaînent les collaborations

L’arrivée de Tesla dans PUBG Mobile peut paraître surprenante. Toutefois, les Battle Royale nous ont habitué à ce genre de cross-over un peu étrange. Warzone a par exemple accueillis deux figures emblématiques du cinéma d’action Hollywoodien il y a peu : John McClane et John Rambo. Quant à Fortnite… impossible de lister tous les cross-over tellement il y en a eu. Marvel, DC, Star Wars, Alien, God of War, Neymar, Tomb Raider…

A noter que PUBG a aussi déjà connu ce genre d’opération, se croisant notamment avec Resident Evil ou Godzilla.