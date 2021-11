Tesla : les conducteurs peuvent désormais ajouter des étapes à leurs trajets sur le GPS

Avec une mise à jour du logiciel de ses voitures, Tesla vient d’ajouter une fonctionnalité de navigation réclamée depuis longtemps par ses utilisateurs : la possibilité d’ajouter des étapes ou « waypoints » à un trajet.

Tesla a déployé une nouvelle mise à jour logicielle 2021.40.5 sur ses voitures. Celle-ci apporte une nouvelle fonctionnalité attendue depuis maintenant plus d’un an par les utilisateurs. En effet, il est désormais possible de personnaliser le trajet sur le système de navigation intégré aux voitures en ajoutant des étapes grâce à la nouvelle option « Ajouter un arrêt ».

Jusqu’à présent, le GPS intégré aux Tesla ne permettait aux propriétaires de Tesla que d’aller d’un point A à un point B sans marquer d’étapes, ce qui veut dire qu’ils devaient à chaque fois rentrer une nouvelle destination sur le système de navigation. Désormais, les conducteurs pourront marquer des arrêts sans avoir à rentrer une nouvelle adresse entre chaque étape.

Comment ajouter des étapes à vos trajets sur les Tesla ?

D’après la description de la fonctionnalité, après avoir mis à jour votre voiture avec la version 2021.40.5 vous pourrez « Ajouter un nouvel arrêt à votre itinéraire en touchant l'icône ‘+' sur le bouton de recherche de navigation et en recherchant une destination, ou en épinglant un lieu sur la carte ».

Le système de navigation des Tesla devient donc un peu plus intelligent et rattrape son retard sur la concurrence, une bonne nouvelle pour les propriétaires qui n’ont pas d’autres choix que d’utiliser le GPS embarqué des voitures. En effet, Tesla a toujours refusé de rendre ses voitures compatibles avec les systèmes Android Auto ou Apple CarPlay, les conducteurs ne peuvent donc pas utiliser Google Maps ou l’application d’Apple à moins d’utiliser leur smartphone. Un propriétaire ingénieux avait découvert qu’il était possible de passer par le navigateur des voitures pour utiliser Android Auto, mais cette solution est bien moins pratique que le système intégré.

L’ajout d’étapes sera particulièrement intéressant pour les conducteurs qui doivent parcourir de longues distances en marquant des arrêts à certains endroits. Cela fait maintenant plus d’un an que Tesla devait ajouter cette fonctionnalité, puisqu’Elon Musk avait annoncé sur Twitter le 21 septembre dernier qu’il allait bientôt permettre aux conducteurs d’ajouter des arrêts à leurs trajets.

Fine, we’ll do it already 😀 — Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2020

Source : The Elec