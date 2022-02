Télécharger Ubisoft Connect APK gratuit sur Android

Avez-vous déjà eu l'opportunité de jouer à Assassin’s Creed, Rayman ou encore Just Dance ? Si c’est le cas, alors, vous connaissez sûrement Ubisoft. La firme française, spécialiste des jeux vidéo, a effectué une refonte de ses services en 2020. La marque a notamment remplacé Uplay et Ubisoft Club par un nouveau launcher : Ubisoft Connect. Ce dernier, sous la forme d’une application intégrée à toutes les plateformes, a pour ambition d’unir tous les gamers des titres d’Ubisoft sous une même bannière. Le service est disponible que ce soit sur mobile, PC, Nintendo Switch, Playstation, Xbox et cloud gaming.

GRATUIT Télécharger Ubisoft Connect pour Android ★★★★ ★ ★ Note :(164127 votes) | Divertissement Version 8.2.0 | Développeur Ubisoft Entertainment | Mise à jour le 02/02/2022 Configuration : 7.0 ou version ultérieure Télécharger Ubisoft Connect Télécharger directement l'apk

Qu’est-ce qu’Ubisoft Connect ?

Il s’agit d’une application qui permet aux joueurs d’avoir accès à de nombreux bonus et d’interagir avec les autres utilisateurs. Les gamers pourront par exemple profiter de l’ensemble des jeux d’Ubisoft, publier leur achèvement ou comparer leurs statistiques entre eux. Ils pourront aussi discuter avec leurs amis ou en trouver de nouveaux avec le réseau social de la plateforme.

Les origines d’Ubisoft Connect

À la base, Ubisoft Connect est né en 2020 lorsque la firme a annoncé mettre à jour simultanément deux de ses services : Uplay et Ubisoft Club. Cette mise à jour a en fait créé l’Ubisoft Connect que nous connaissons actuellement.

Si Sony dispose du PlayStation Network et Microsoft du Xbox Game Pass, Ubisoft lui, proposait Uplay et Uplay+. C’était la plateforme par abonnement qui donnait aux gamers la possibilité de jouer à plus d’une centaine de titres du développeur. Ainsi, les amoureux de Far Cry ou encore d’Assassins’s Creed pouvaient passer des milliers d’heures sans acheter les titres en question, mais tout simplement en s’abonnant. Elle permettait aussi de récupérer des crédits qui donnaient accès à des bonus dont certains étaient exclusifs. Bref, c’était la boutique d’Ubisoft.

Concernant les DLC et le rapport avec les autres joueurs, il y avait Ubisoft Club. C’était la plateforme offrant la faculté aux fans des jeux d’Ubisoft d’interagir entre eux : partager leurs scores et exhiber leurs skins. Il s’agit d’un espace communautaire qui est à la base de l’aspect « réseau social » d’Ubisoft Connect.

Ubisoft Connect est donc la mise à jour simultanée de ces deux services. Ainsi, tout en permettant à ses abonnés de jouir des nombreux titres iconiques à la firme française, le service offre des interactions uniques.

Comment s’inscrire dessus ?

Enen fait, Ubisoft Connect est un service qui ne requiert qu’u inscription à Ubisoft. Vu que c’est gratuit, connectez-vous à votre compte Ubisoft. Si vous jouez sur console, il suffit que vous vous connectiez sur le menu de jeu. Sur PC, il faudra télécharger Ubisoft Connect PC. Pour la version mobile, il faudra installer les applications.

Quels sont les avantages des utilisateurs ?

Loin d’être un simple amalgame entre Uplay et Ubisoft Club, cette application offre aux utilisateurs des avantages bien plus étendus. Parmi les fonctionnalités les plus notables : celle de pouvoir continuer votre partie sur n’importe quelle plateforme ou encore celle des récompenses ainsi que des remises dans le store d’Ubisoft et bien d’autres.

Un réseau social intégré

Avec Ubisoft Connect, vous avez un réseau social qui vous permet d’échanger avec tous vos amis. Sans distinction de la plateforme sur laquelle vous allez jouer, vous aurez une vision d’ensemble de tous les trophées, records, armes et skins de vos coéquipiers. Vous pouvez évidemment exhiber vos propres accomplissements dessus. Bref, vous avez une communauté qui n’attend que vous.

Le gaming multi plateforme

C’est l’une des options les plus intéressantes de l’Ubisoft Connect surtout pour ses jeux multijoueur. En effet, vous pourrez vous amuser sur tous les titres de n’importe quelle plateforme tant que le jeu est développé par Ubisoft. Vous avez un ami qui joue sur une console alors que vous êtes sur PC ? C’est l’ambition d’Ubisoft de faire en sorte que vous puissiez profiter de ce moment ensemble. Pour l’heure, indépendamment de la plateforme, vous pourrez vous connecter et admirer vos succès ainsi que ceux de vos proches. Ainsi, exit la rivalité entre les géants de l’industrie du jeu vidéo et place au fun. Peu importe si vous êtes un inconditionnel des consoles Sony et que votre compagnon de jeu préfère les Nintendo, vous pourrez discuter ou voir vos meilleurs scores sur Ubisoft Connect.

Synchronisation des sauvegardes

Ubisoft Connect propose également de synchroniser les sauvegardes de vos jeux favoris. Concrètement, cela signifie que les plateformes ne pourront plus vous empêcher de continuer vos parties. Vous aimeriez plutôt jouer à la PS5 chez vous et souhaitez poursuivre votre aventure sur votre Nintendo Switch ou sur un PC ? Si vous vous abonnez à Ubisoft Connect, et tant que votre compte sera logué dessus, votre progression sera toujours enregistrée.

Cette synchronisation signifie également que vous allez garder tous les nouveaux persos et tous les items que vous avez débloqués. En effet, votre profil et vos succès ainsi que vos achèvements seront sauvegardés en permanence. Toutes vos heures de jeux sur les titres d'Ubisoft seront rentabilisées tant que vous serez connecté à la plateforme.

L’option temporaire « Wrap-up »

Il s’agit d’une option temporaire qui a vu le jour avec l’apparition de l’Ubisoft Connect. Avec cette fonctionnalité Wrap up, la plateforme a proposé à ses abonnés de partager des accomplissements ou de défier ses rivaux directement à travers la plateforme. Avec cette option, tous les gestes épiques que vous allez réaliser au cours de vos parties seront enregistrés par le service durant cinq ans. Le parcours dans le monde d’Ubisoft est souvent mémorable : saut de l’ange d’Assassin’s Creed ou les scènes de Far Cry. Tout cela mérite d’être sauvegardé et d’être revisionné quelque temps après afin de vous divertir ou pour frimer devant vos amis. C’est à ça que sert le wrap-up.

Cette option utilise vos statistiques propres, passant de vos heures de jeu au meilleur ratio KDA ou pour générer des animations que vous aurez sûrement envie de partager. Néanmoins, le service n’est plus disponible actuellement. Cela dit, vous pourrez encore visionner les wrap-up des autres joueurs sur les réseaux sociaux.

Astuces et soluces

C’est également une des spécificités de l’Ubisoft Connect. En tant que gamers, on est tous passés par ces phases de jeu où on ne sait plus où se trouve la prochaine mission. On est tous déjà restés bloqués sur un niveau et on a essayé de chercher des soluces sur internet. Avec cette option « Intel intelligent », c’est toute une recommandation ainsi que des conseils et astuces qui vous attendent. De plus, ce sera en fonction de vos habitudes de jeu et de votre gameplay.

Des centaines de récompenses

Le système de récompense est toujours aussi présent. Ainsi, dans tous les titres, il y aura des défis qui vous seront proposés à chaque fois que vous allez charger un nouveau jeu. Avec cette appli, à la clé, vous aurez pêle-mêle des armes exclusives, des skins, des coffres et bien d’autres. En même temps, vous aurez également la possibilité d’avoir des remises par rapport à vos achats dans les boutiques Ubisoft.

Comment faire pour avoir des Units sur Ubisoft Connect ?

Les points font partie intégrante du mécanisme d’Ubisoft Connect. En effet, plus vous allez jouer, plus vous allez remporter des Units. Il s’agit d’un système propre à ce type de plateformes dans le but d’inciter les gamers à passer davantage de temps devant leur écran. Les Units pourront être utilisés dans un délai de deux ans maximum pour débloquer des récompenses uniques dans leurs jeux ou des promotions dans le Store.

Comment débloquer les récompenses Ubisoft Connect ?

Pour déverrouiller les récompenses Ubisoft Connect, il faudra tout d’abord que vous cliquiez sur le jeu avec lequel vous souhaitez l'obtenir. Pour ce faire, veuillez appuyer sur le coin en haut à droite de votre écran. Une fois que vous verrez la page d’aperçu du titre en question, sélectionnez sur le côté gauche de la fenêtre l’option récompenses. Là, vous allez voir une liste de prix qui n’attendent que vous.

Est-ce qu’on peut mettre à jour Ubisoft Connect et comment le faire ?

Étant donné qu’il s’agit d’une application, la mise à jour est possible. Pour le faire, vous devez lancer l’Ubisoft Connect sur votre PC et appuyez sur « Mes jeux ». Sélectionnez le titre en question, puis rendez-vous dans le menu « Propriétés ». Vous pourrez ainsi ajouter d’autres langues à votre Ubisoft Connect. Une fois que c’est fait, la mise à jour s’installera automatiquement. Sinon, vous pouvez également télécharger la version la plus récente de l’application si vous êtes sur Android ou iOS.