Télécharger Doctolib APK gratuit sur Android

En quelques années, Doctolib est devenu l’un des logiciels d’e-santé les plus recommandés en France. Aujourd’hui, près de 300 000 praticiens lui confient “la gestion de leur cabinet”. Le nombre d’inscrits sur ce site web s’élève à plus d’une cinquantaine de millions d’utilisateurs. Il s’agit d’une plateforme de mise en relation entre les professionnels de santé et leur patientèle.

L’avantage va dans les deux sens. Le médecin pourra accéder facilement à son agenda dessus et y ajouter quelques modifications sans avoir à contacter la personne soignée. Il pourra suivre l’avancement de son activité et détecter les rendez-vous. Le patient, quant à lui, est libre de prendre ou d’annuler son rendez-vous en ligne. Il recevra des notifications automatiques par SMS ou par email en guise de rappel.

À quoi Doctolib sert ?

L’application est un véritable levier dans le domaine de la santé aussi bien le médecin que les particuliers pourront bénéficier de ses avantages.

Pour les médecins

Mise au point en 2013, Doctolib est une appli destinée pour faciliter le management de ses patients. Avec un abonnement mensuel sans engagement, le médecin peut profiter de plusieurs offres. Le service de base permet de gérer son calendrier de disponibilité. Il inclut également une plateforme de messagerie instantanée entre professionnels.

En créant un compte Doctolib Pro, le praticien bénéficiera d’un agenda pour son organisation personnelle et d’un système d’alerte automatique pour ses rendez-vous. L’outil accompagne les docteurs dans l’exécution de leurs tâches. L’application sauvegarde les fiches médicales et administratives du patient de sorte que seul son traitant peut y accéder.

Enfin, le médecin peut améliorer sa stratégie de communication grâce à un profil attrayant sur le site et en précisant ses spécialités ou son tarif.

Pour les patients

Grâce au service, ils pourront notamment prendre ou modifier le rendez-vous avec le médecin de leur choix. D’ailleurs, en France en 2021, plusieurs millions de rendez-vous ont été programmés lors de la campagne de vaccination contre le Covid-19.

Les patients seront avertis par email et par SMS si le rendez-vous devait être reporté ou si leur professionnel traitant tarde un peu. Ils pourront également partager leurs avis par rapport à la prestation d’un médecin en particulier. Que ce soit favorable ou non, chacun d’entre eux peut s’exprimer sur Doctolib.

Comment utiliser l’application de Doctolib ?

L’utilisation de Doctolib change selon si vous êtes un praticien ou un patient.

Pour les praticiens

– Créer son compte sur Doctolib Pro

Pour s’enregistrer en tant que médecin sur Doctolib,

Vous devrez accéder à l’interface dédiée au professionnel

Appuyez sur le menu « Vous êtes un professionnel de santé ? »

Puis, vous serez amené à remplir un formulaire d’inscription

Renseignez dessus votre spécialité (médecin généraliste, Dentiste, Gynécologue, etc.)

Finalisez le tout en appuyant sur « Découvrir Doctolib Pro »

– Abonnement à Doctolib

L’abonnement s’élève à 129 euros par mois en cas de paiement annuel pour les praticiens. Ces derniers peuvent profiter de l’ensemble des services à l’exception de la téléconsultation qui nécessite une quarantaine d’euros de plus.

Pour les patients

– Créer un compte « patient »

Voici les différentes étapes à suivre pour créer un nouveau compte en tant que patient sur Doctolib :

Appuyez sur le bouton « Se connecter » en haut à droite de votre écran

Choisissez « S’inscrire »

Saisissez vos informations personnelles (nom complet, date de naissance, un numéro de téléphone opérationnel avec le code pays, une adresse email fonctionnelle) afin de recevoir un code de validation à 3 chiffres

Créez un mot de passe sécurisé

Cochez la case qui vous demande d’accepter les conditions générales pour l’utilisation du site

Appuyer encore une fois sur « S’inscrire »

Confirmez votre identité en écrivant correctement le code d’authentification que vous allez recevoir par email

Voilà, votre compte est désormais effectif.

Prendre un rendez-vous avec son médecin traitant

Pour organiser un rendez-vous avec un médecin sur l’appli, il suffit de cliquer sur « Prenez votre rendez-vous en ligne ». Ensuite, regardez le calendrier de disponibilité du praticien souhaité et sélectionnez le lieu de consultation. N’oubliez pas renseigner le motif parmi ceux par défaut sur le site. Attention, si le motif cherché ne s’affiche pas sur la plateforme, il faudra contacter directement son cabinet.

Maintenant, fixez le créneau qui vous convient selon les choix proposés. Allez dans « Voir plus d’horaires » pour voir les horaires libres durant la journée et sur la petite flèche à droite pour consulter les autres jours de la semaine. Après, vous serez redirigé vers votre compte si vous en avez déjà, sinon le logiciel vous demandera d’en créer.

La dernière étape est de confirmer le rendez-vous. Répondez à la question « Pour qui prenez-vous ce rendez-vous ? » Vous pouvez sélectionner « Pour moi » s’il s’agit de vous ou « Ajouter une proche » si c’est pour quelqu’un d’autre. Pensez à renseigner les informations du patient si vous êtes sur votre ordinateur. Pour les applications mobiles, nul besoin de faire cette démarche si vous l’avez déjà effectué au préalable.

Appuyez sur « Confirmer le rendez-vous » pour qu’il soit validé. Vous recevrez un mail de confirmation quelques secondes après. Attention, vous avez uniquement 15 minutes pour finaliser le rendez-vous. Dans le cas contraire, il sera de nouveau disponible et une autre personne risque de le fixer.

Accéder à son historique personnel

Doctolib sauvegarde une liste de vos rendez-vous pour faciliter le suivi de vos soins. Il suffit d’aller sur le menu « Mes rendez-vous » en haut à droite de l’écran et vous aurez tous les détails.

Les fonctionnalités disponibles sur Doctolib Pro

D Patient : c’est le nom du logiciel mis à la disposition du praticien pour suivre la gestion de ses rendez-vous. Il s’apparente à un agenda sur mesure où le docteur peut accéder au profil des patients.

D Médecin : c’est un outil pour la gestion intelligente des documents et d’automatisation de tâches pour les praticiens. Avec cette offre, le professionnel peut sauvegarder les fichiers patients sur le cloud. Il permet également d’accueillir ses patients en ligne et à facturer leurs soins. Le médecin pourra donc optimiser son temps de travail grâce à cet outil. Il peut accéder aux dossiers, historiques et observations médicaux facilement. Il peut aussi s’en servir pour partager les ordonnances avec l’ensemble de sa patientèle. Ce logiciel est d’une grande utilité pour les spécialistes puisqu’il y a des fonctionnalités adaptées en fonction de leur domaine de prédilection.

D Team : c’est un service de messagerie instantanée inclus dans l’offre Pro. Il est destiné aux professionnels de santé et accessible que ce soit sur tablette, smartphone ou ordinateur. Ainsi, les médecins peuvent partager les documents de façon sécurisée entre eux. Ils peuvent aussi entrer en contact pour entamer une discussion collaborative pour le soin d’un patient.

D Téléconsultation : il s’agit d’un logiciel qui permet aux praticiens d’effectuer une consultation vidéo à distance. Les plus ? L’échange est sécurisé et les médecins peuvent partager des documents entre eux en direct. Grâce à cette fonction, les patients n’auront plus à se déplacer au cabinet pour les suivis réguliers.

D Lecteur : c‘est le service de facturation des médecins sur Doctolib. Cette option permet de transmettre rapidement les feuilles de soins des patients. D’ailleurs, elle fonctionne même en mode offline. Vous pourrez voir les actualités et les règlementations de la CNAM dessus. Il est simple à appréhender puisqu’il est doté d’un Terminal Carte Vitale ou de Carte de Professionnelle de Santé et d’une interface mobile pour faciliter le paiement en ligne. Les médecins peuvent effectuer une cotation et créer les feuilles de soin depuis la plateforme.

D Vaccination : c'est l’outil idéal pour organiser les consultations en vue d’une vaccination. Les rendez-vous en ligne sont paramétrés selon la dose de vaccin encore disponible. Les patients y seront directement classés par âge et en fonction de leur pathologie pour répondre aux critères d’éligibilité. Il permet aux médecins de suivre régulièrement le nombre de personnes immunisées.

D Hôpital : c'est un service dédié aux centres hospitaliers. Les patients bénéficieront d’une procédure de préadmission accélérée. Ainsi, ils pourront compléter leur formulaire en ligne depuis leur compte et y ajouter les pièces justificatives nécessaires.