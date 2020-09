Switch : Nintendo permet enfin d’annuler la précommande d’un jeu sur l’eShop

Nintendo a mis à jour sa politique de vente sur l’eShop et permet désormais d’annuler la précommande d’un jeu. Cependant, il faudra revenir sur l’achat au moins sept jours avant la sortie indiquée. Avec une telle manœuvre, Big N espère augmenter le nombre de précommandes sur sa plate-forme.

Il se peut que vous ayez précommandé un jeu et que pour une raison ou pour une autre, vous ne souhaitez plus y jouer. Sur des services comme le Xbox Live sur Xbox One ou le PSN sur PS4, il est possible d’annuler une précommande sous certaines conditions. Mais ce n’était pas le cas sur le service en ligne de Nintendo via la Switch, du moins jusqu’à aujourd’hui. En effet, la firme de Kyoto a mis à jour sa politique de confidentialité et permet maintenant d’annuler tout jeu précommandé sur son eShop. Cependant, il y a certaines règles à respecter pour y arriver.

Jusqu’à aujourd’hui, chaque jeu précommandé sur l’eShop était immédiatement payé, même s’il n’avait pas encore de date de sortie. Désormais, lorsqu’une précommande est faite, la carte bancaire de l’acheteur n’est pas débitée. La transaction se fait en effet sept jours avant la sortie du jeu. Jusqu’à ce moment, il est donc possible d’annuler toute précommande faite dans la précipitation. En revanche, une fois payé, le jeu ne sera plus remboursable. Pour le reste, rien ne change. Un jeu pré-acheté sera toujours jouable le jour J.

Nintendo se met à la page

En réalité, Nintendo rattrape juste son retard en la matière. Il semble en effet archaïque de ne pas proposer un tel remboursement alors que la concurrence le fait déjà depuis longtemps. Par exemple, il est possible d’annuler une précommande sur le PSN jusqu’à 14 jours avant la sortie du jeu. Sur le Xbox Live, ce délai est réduit à 10 jours.

Concernant le monde du PC, Steam se montre encore plus souple, puisqu’il est possible de se faire rembourser 15 jours après la sortie du jeu si vous l’avez lancé moins de deux heures. Cette politique de remboursement est d’ailleurs valable pour tous les titres achetés sur Steam, même les plus anciens.

Avec une telle manœuvre, Nintendo peut espérer voir les précommandes augmenter avec le temps. En effet, les acheteurs seront sans doute moins frileux à la précommande si cette dernière ne les engage pas à payer immédiatement.