Strava : un bug agaçant empêche la synchronisation avec les montres Garmin, Apple ou Samsung

La montre connectée est l’un des premiers accessoires dont on s’équipe lorsqu’on commence à faire du sport et que l’on souhaite suivre ses performances. Son utilisation va souvent de pair avec une application. Strava est l’une des plus populaires, mais elle rencontre actuellement un problème de synchronisation. Si les signalements proviennent en majorité de propriétaires de montres Garmin, d’autres marques sont également affectées par ce bug agaçant.

Strava est l’une des applications fitness les plus populaires – et pas uniquement pour ses problèmes de confidentialité, voire de confidentialité nationale. Sa communauté recense plus de 195 millions de sportifs à travers le monde, aguerris comme amateurs. Surtout connue pour la course, elle a opéré une refonte de son expérience de musculation en mai dernier.

Course à pied, natation, vélo, ou encore musculation… quel que soit le sport pour lequel vous utilisez l’application, son principe reste le même : vous permettre de suivre – et de partager si l’envie vous en dit – vos performances grâce à un système de synchronisation. Mais il semblerait qu’un bug pénible vienne mettre des bâtons dans les roues des utilisateurs.

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Strava rencontre un problème de synchronisation avec les montres connectées

En temps normal, l’envoi de vos données d’entraînement depuis votre montre connectée vers Strava n’est absolument pas un sujet : vous n’avez pas à vous en soucier puisque la synchronisation entre votre wearable et l’application est censée être automatique.

Mais d’après les signalements qui émergent sur le web – et notamment sur Reddit –, Strava rencontre actuellement des problèmes de synchronisation avec les montres connectées. Comme le souligne Android Authority, les témoignages évoquent un message d’erreur : il apparaît lorsque les sportifs essaient de connecter leur montre à l’application.

Le dysfonctionnement n’est pas exclusif aux montres Garmin – bien que les plaintes proviennent principalement de leurs propriétaires. D’après les témoignages, ce problème de synchronisation affecterait également les Galaxy Watch et les Apple Watch. Et il persisterait même lorsque l’application est connectée avec Samsung Health ou Health Connect.

Un porte-parole de l’application s’est exprimé à ce sujet auprès de nos confrères : bien que le bug touche plusieurs constructeurs, « les problèmes constatés sont isolés et sans lien les uns avec les autres ». Pour autant, cette déclaration n’apporte aucun éclairage sur la résolution prochaine de ce « dysfonctionnement occasionnel ».