Star Wars 9 : des pirates proposent de télécharger le film pour vous piéger !

Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker, vient de sortir au cinéma. Sur la toile, de nombreux sites web proposent déjà aux internautes de télécharger illégalement le film. D’après une enquête de Kaspersky, des pirates profitent actuellement de l’engouement pour voler les coordonnées bancaires des internautes et propager de dangereux malwares.

Plus de 30 sites web frauduleux et de profils factices sur les réseaux sociaux profitent de la sortie de Star Wars épisode IX pour piéger les internautes, annonce Kaspersky dans un communiqué. Les sites et pages se font passer pour des plateformes officielles dans l’unique but de récupérer les coordonnées bancaires de leurs victimes. Il s’agit d’une attaque phishing, ou hameçonnage, plutôt classique dans sa forme.

Selon Kaspersky, les sites frauduleux proposent simplement aux internautes de télécharger le dernier Star Wars. Pour obtenir le lien de téléchargement, les victimes sont invitées à rentrer leurs coordonnées dans un formulaire. Les pirates demandent notamment de fournir les numéros de votre carte de crédit. C’est là que le piège se referme. Ces données peuvent être utilisées pour siphonner le contenu de votre compte en banque ou pour payer des abonnements en ligne à votre insu. Certains pirates préfèrent par contre revendre les données sur le dark web.

Pour endormir la vigilance des internautes, les pirates utilisent des informations officielles pour mettre sur pied leur site web. Dans ce cas-ci, les escrocs affichent notamment le logo de Lucasfilm et reprennent le design du site officiel du long métrage.

Des pirates profitent de la sortie de Star Wars pour propager des malwares

En parallèle, des pirates diffusent sur la toile des copies factices du film bourrées de virus sur des sites de téléchargement illégal. Pour repérer les supercheries, Kaspersky conseille notamment de tenir à l’oeil l’extension du fichier que vous téléchargez. Si vous téléchargez une vidéo, l’extension doit absolument être avi, .mkv ou .mp4.

« Il est de coutume pour les cybercriminels et les fraudeurs de capitaliser sur des sujets populaires, Star Wars est un excellent exemple, en cette fin d’année. En se hissant dans les résultats de recherche grâce à l’exploitation de sujets populaires, les attaquants arrivent à multiplier la portée de leurs attaques. C’est pourquoi les internautes doivent être prudents et ne jamais baisser leur garde » met en garde Tatiana Sidorina, chercheuse en sécurité informatique chez Kaspersky. Dans son rapport, Kaspersky assure avoir remarqué une augmentation de 10% des attaques phishing en 2019 par rapport à 2018. On vous invite donc à rester prudent.