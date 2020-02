Stadia : la mise à jour 2.7 révèle les futures nouveautés, offre gratuite et streaming YouTube

L’application du service de jeu en streaming de Google, Stadia, a été mise à jour en version 2.7. Celle-ci révèle que plusieurs nouveautés vont arriver. La plus importante est certainement le lancement d’une offre « gratuite » qui permet d’accéder aux jeux achetés sous certaines conditions. Le partage de parties sur YouTube est également programmé.

Ces dernières semaines, Stadia souffre plus encore de la comparaison avec la concurrence. Pourquoi ? Parce que Nvidia a présenté GeForce Now, un service techniquement équivalent, mais dont la commercialisation est plus logique. Si vous achetez un jeu sur Steam, vous pouvez jouer avec votre licence sur GeForce Now, quelle que soit l’offre (gratuite ou payante) choisie. Un modèle économique que Stadia n’égale pas aujourd’hui.

Car, sur Stadia, il vous faut acquérir des licences exclusives des titres proposés, même si vous êtes déjà propriétaire de ces derniers sur Steam ou Epic Game Store. Si vous quittez la plate-forme, vous perdez aussi l’usage d’un jeu que vous avez pourtant payé. En outre, Stadia n’est pas accessible « gratuitement ». Outre l’achat des jeux, il faut aussi s’abonner au service. Voilà les principales critiques. Et Google devrait y répondre très prochainement, comme cela avait déjà fuité en début de mois.

Une offre gratuite, une offre d’essai et le partage familial

En effet, le site 9to5Google a décortiqué la dernière mise à jour de l’application Android de Stadia. Numérotée 2.7, elle a été déployée aujourd’hui par la firme de Mountain View. L’étude de l’application révèle plusieurs informations sur les futures annonces de Google vis-à-vis de Stadia. D’abord, l’offre gratuite va bien arriver. Il sera donc bientôt possible de lancer une partie sans avoir un compte Founder Edition ou Premiere Edition. Les limitations des comptes gratuits ne sont pas toutes révélées, mais l’une est simple : les comptes gratuits ne seront pas prioritaires sur les serveurs de jeu (comme chez Nvidia).

Ensuite, Google compte offrir aux nouveaux joueurs un mois d’essai à l’offre payante, afin de leur faire goûter tous les avantages de celle-ci. Enfin, Google compte intégrer des offres familiales et/ou un partage familial d’un compte Stadia. Deux autres nouveautés fonctionnelles sont prévues. La plus importante est la diffusion de partie en direct sur YouTube. Comme toujours, cette fonction a pour but de concurrencer Twitch sur son éternel coeur de cible. La seconde est l’amélioration des outils de capture d’écran, en vidéo ou par image fixe. Voilà donc qui est de bon augure. Reste à attendre une annonce officielle.

