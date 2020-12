Spotify : Drake, Bad Bunny et Dua Lipa sont les artistes les plus écoutés en 2020

uSpotify clôture cette année 2020 en publiant son classement des chansons les plus streamées sur sa plateforme. On retrouve dans ce top 10 des poids lourds de l’industrie, comme Drake, Bad Bunny, Dua Lipa ou encore The Weeknd.

Tandis que Spotify vient tout juste d’augmenter le prix de son abonnement premium, la plateforme de streaming musical profite de cette fin d’année pour publier ce mardi 1er décembre son classement des artistes les plus écoutés en 2020. Ainsi, on retrouve à la première place le rappeur portoricain Bad Bunny, avec pas moins de 8,3 milliards d’écoutes.

On retrouve juste derrière au classement Drake, J Balvin, Juice WRLD et The Weeknd. Notons d’ailleurs que l’album de The Weeknd After Hours se glisse à la seconde place des albums les plus écoutés sur la plateforme. Sans surprise, la pole position est occupée par « YHLQMDLG » de Bad Bunny, avec 3,3 milliards de streams.

Drake, Bad Bunny, The Weeknd et Dua Lipa cartonnent sur Spotify

HollyWood’s Bleeding de Post Malone, Fine Line d’Harry Styles, et Future Nostalgia de Dua Lipa se retrouvent respectivement à la troisième, quatrième et cinquième place du classement des albums les plus populaires en 2020. Selon les données de la plateforme, le genre musical le plus plébiscité cette année est la musique pop. Enfin, le podcast de Joe Rogan peut se targuer d’être celui le plus plébiscité en 2020.

Du côté du Top 5 des chansons, on retrouve dans l’ordre :

Blinding Light de The Weeknd

Dance Monkey de Tones And I

The Box de Roddy Rich

Roses (Remix) de SAINt JHN

Don’t Start Now de Dua Lipa

Concernant Dua Lipa, la jeune chanteuse britannique de 25 ans peut se féliciter d’être la quatrième artiste féminine la plus écoutée de la plateforme, aux côtés notamment de Billie Eilish, qui reste en haut du classement pour la seconde année consécutive. Pour rappel, Spotify a récemment intégré de nouvelles fonctionnalités. Depuis peu, il est possible de trouver une chanson sur Spotify uniquement avec les paroles. Une fonction bien pratique lorsque l’on cherche une chanson en connaissant ni le titre ou l’interprète.

En outre, les utilisateurs pourront bientôt personnaliser leurs playlists à l’envie. Il sera par exemple possible de personnaliser l’image de garde de votre playlist, ou encore de changer le nom ou l’ordre des chansons. Ces nouvelles options de personnalisation seront disponibles dans peu de temps pour l’ensemble des utilisateurs.

Source : BBC