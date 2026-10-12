Sous son orange pétant, la 2CV électrique de Citroën cache des clins d’œil qui vont ravir les nostalgiques

Citroën a profité du Mondial de l’Auto pour lever le voile sur un modèle très attendu. La 2 CV Concept annonce une citadine électrique prévue dans la gamme à l’horizon 2028. Son dessin et son habitacle rejouent l’originale de 1948 avec une précision troublante.

Depuis plusieurs saisons, les salons automobiles tiennent du musée. Chaque constructeur ressort ses modèles cultes, les repeint aux couleurs du moment et les branche sur une prise. Renault joue la même carte en ressortant un modèle emblématique de son passé pour le salon parisien.

À Paris, le Mondial de l’Auto ouvre ses portes du 12 au 18 octobre. Citroën avait confirmé dès le mois de mai le retour de la 2CV en version électrique, sans montrer la moindre ligne. Dimanche soir, la marque aux chevrons a levé le voile deux jours avant l’ouverture au public.

Après 36 ans d’attente, la 2 CV fait son grand retour 👏! La nouvelle Citroën 2 CV Concept sera exposée dès demain au Mondial de l'Auto 2026. En attendant l'ouverture des portes du salon, voici tout ce qu'il faut savoir sur cette première mondiale 👉 https://t.co/6m9nUBU3o2 Et… pic.twitter.com/yxTryexCUh — Mondial de l'Auto – Paris (@mondialdelauto) October 11, 2026

Citroën présente une 2 CV Concept électrique de 3,76 m fidèle au modèle de 1948

D’après Citroën, la 2 CV Concept mesure 3,76 m, soit moins que l’originale. Son capot nervuré reprend les plis du modèle de 1948. Posés comme des phares rapportés, deux projecteurs ronds se détachent des ailes. En bas de caisse, des jantes tôle de 18 pouces imitent les roues d’époque. À l’arrière, un hayon noir descend jusqu’au pare-chocs. Une plaque numérique affiche les surnoms donnés à la 2CV selon les pays. Quant à la robe Infra Red, elle tranche avec la sobriété des citadines actuelles.

Dans l’habitacle, la planche de bord traditionnelle disparaît. Un cylindre central porte un volant monobranche, un écran tactile carré de 8 pouces et une radio amovible baptisée Radioën. Au-dessus des banquettes en tartan jaune, un toit en toile coulisse comme sur l’ancienne. Citroën a même repris le klaxon et le son moteur de la 2CV. Sur le pare-brise, les chiffres 48, 90 et 26 s’affichent, et les pédales portent une tortue et un lapin.

Côté technique, la marque vise environ une tonne sur la balance. Ce poids contenu autorise une batterie plus modeste. La firme évoque seulement des trajets quotidiens, sans chiffre d’autonomie. Le tarif de départ est annoncé autour de 15 000 €, pour une arrivée dans la gamme à l’horizon 2028, soit deux ans après la présentation de ce concept au public parisien. Produite en Europe, la citadine répondra à la future réglementation E-Car. Xavier Chardon, patron de Citroën, résume l’exercice en une phrase, « le monde a changé ». L’idée, elle, n’a pas bougé.