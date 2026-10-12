Peugeot ressuscite la 205 T16 en électrique avec un 0 à 300 km/h hallucinant

Peugeot a profité du Mondial de l’Auto pour regarder quarante ans en arrière. Deux concept-cars électriques y ont été dévoilés coup sur coup par la marque au lion. Sur le papier, leurs chiffres dépassent tout ce que le constructeur a produit jusqu’ici.

Depuis le passage au tout-électrique, les salons automobiles jouent beaucoup sur la nostalgie. Les constructeurs exhument leur patrimoine sportif pour séduire un public lassé des SUV familiaux. Renault a ressorti la R5 et la 4L. Citroën expose à Paris une 2 CV Concept électrique fidèle au modèle de 1948. Les Français ne comptent pas laisser filer le train.

Sur ce terrain, chacun avance ses pions avant même l’ouverture. Des clichés de l’A310 Vision d’Alpine ont circulé la veille du salon. Dans le hall 4 de la Porte de Versailles, Peugeot a dévoilé deux prototypes en première mondiale. Le premier rend hommage à la 205 T16, double championne du monde des rallyes en 1985 et 1986. Son voisin de stand ramène un nom rangé au placard depuis 2015.

40 ans après les exploits de la mythique 205 T16, PEUGEOT célèbre son héritage avec l’E-T16 CONCEPT 😎! Un hommage radical à une icône du rallye et une nouvelle vision de la performance électrique, à découvrir ici et sur le salon 👉 https://t.co/6m9nUBU3o2 📸 Crédits photos… pic.twitter.com/URgmwTc0By — Mondial de l'Auto – Paris (@mondialdelauto) October 11, 2026

L’E-T16 Concept développe 816 chevaux et atteint les 300 km/h en seize secondes

Sous la carrosserie de l’E-T16 Concept, trois moteurs électriques se répartissent entre les deux essieux pour un total de 816 chevaux. Son développement revient à Peugeot Sport. Le constructeur annonce 2,5 secondes sur le 0 à 100 km/h, et seize de plus pour pointer à 300 km/h. Côté batterie, 85 kWh et une architecture 800 volts donnent 400 km d’autonomie. La charge de 10 à 80 % réclame moins d’un quart d’heure. Jamais la marque au lion n’avait produit aussi puissant.

Quelques mètres plus loin, un autre nom refait surface. Le RCZ Vision ramène le double bossage de toit du coupé d’origine, avec 500 chevaux, une batterie à électrolyte solide développée avec Factorial Energy et 600 km d’autonomie annoncés. Dix minutes suffisent pour passer de 10 à 80 % de charge grâce à son architecture 1 000 volts. Sa direction et son freinage fonctionnent entièrement par commande électronique, sans aucune liaison mécanique.

En commun, les deux prototypes ont le volant Hypersquare et le langage stylistique Feline Future, promis aux futurs modèles de la marque au lion. Aucun des deux n’ira en série. Peugeot présente pourtant l’E-T16 Concept comme la vision ultime de sa prochaine E-208, attendue sur la plateforme STLA Small. Ses 816 chevaux resteront au salon, le style devrait bien arriver en concession.