Smartphone, TV, PC : la France est le pays le plus cher d’Europe

Selon une étude Eurostat, la France arrive en tête des pays européens où les produits électroniques grand public sont les plus chers. En moyenne, les prix pratiqués en France sont 11 % plus élevés que dans le reste de l’Union. Elle devance Malte, la Suède et le Portugal. Un constat qui peut être généralisé à toutes les catégories de produits et de biens.

Nous l’avions déjà signalé à plusieurs reprises : les prix pratiqués en France sur les smartphones, les ordinateurs ou les boitiers multimédias avec stockage interne sont plus chers en France qu’ailleurs. Nous le remarquons tous les ans avec les iPhone, quand Apple annonce les prix américains et que nous constatons que la parité avec le dollar n’est jamais respectée (sans parler du taux de change). Et cela se généralise, que ce soit avec les marques premium ou les gammes plus économiques.

Ce constat, l’Union européenne le fait aussi. L’institut d’étude l’Union européenne, Eurostat, publie un observatoire paneuropéen des prix pratiqués dans chaque pays pour un même produit, afin de comprendre les tendances et les différences. Pour l’électronique grand public, qui inclut les télévisions, les smartphones, les PC ou encore le matériel audio, la France est le pays où ils sont les plus chers : 11 % plus cher que la moyenne européenne.

Heureusement, il y a l’Islande (qui ne fait pas partie de l’Union, mais qui est intégrée dans l’étude) avec ses prix 34 % supérieurs à la moyenne européenne pour nous rassurer. Malte, le Portugal et la Suède suivent la France, à quelques points près. La Hongrie, la Roumanie, la Pologne et la Bulgarie ferment la marche. Notez que, contrairement aux idées reçues, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni sont en dessous de cette moyenne.

Tout est plus cher en France !

Globalement, la France est un pays où les prix pratiqués sont supérieurs à la moyenne européenne. Eurostat estime que la différence de prix est de 14 % sur l’ensemble des catégories de biens et de services. 26 % de plus pour le tabac et l’alcool. 23 % pour l’hôtellerie et la restauration. 15 % pour l’alimentaire. 6 % pour l’habillement et seulement 2 % pour l’automobile.

Cette tendance est similaire à de nombreux voisins, comme la Belgique (15%), l’Allemagne (7%), les Pays-Bas (17%), l’Autriche (13%) ou l’Italie (3%). Les pays d’Europe du Nord (Islande, Irlande, Norvège, Danemark), le Luxembourg et la Suisse marquent plus encore la différence vers le haut, tandis que les pays d’Europe centrale et du Sud tirent cette moyenne vers le bas.