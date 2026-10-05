Siri AI absent sur iPhone en Europe : Apple frustre volontairement les utilisateurs

Apple ne serait pas pressé de déployer Siri AI sur iPhone en Europe. L’entreprise se servirait de la frustration de ses utilisateurs comme levier pour faire pression sur l’UE.

Apple iOS 27 Siri AI
Crédits : Apple

iOS 27 est sorti il y a quelques semaines avec de nombreuses fonctions absentes en France et en Europe, dont Siri AI. La nouvelle version boostée à l’IA de l’assistant d’Apple n’est pas disponible chez nous sur iPhone et iPad, mais elle l’est bien sur Mac. Il ne faut pas s’attendre à ce que Siri AI débarque sur iOS et iPadOS de sitôt. Pas seulement parce qu’Apple a du travail à faire pour la rendre comaptible avec la réglementation européenne, mais aussi par stratégie.

Dans sa newsletter Power On publiée par Bloomberg, Mark Gurman explique que la firme californienne va volontairement entretenir le manque dans la cadre d’un bras de fer avec l’UE. “Apple profite de l’absence de Siri AI sur iOS dans la région pour faire pression sur la Commission européenne, espérant que la frustration des utilisateurs les incitera à s’opposer à la réglementation de l’UE”, fait-il savoir.

Siri AI sur iPhone en Europe, ce n’est pas pour bientôt

Il précise qu’Apple ne pense pas que Siri AI soit suffisante pour provoquer seule le ras-le-bol en Europe, mais qu’elle peut y contribuer avec d’autres restrictions exclusives aux utilisateurs européens, qui avaient déjà dû attendre de longs mois pour accéder aux fonctions d’Apple Intelligence. Si ce type de situation se répète, l’entreprise espère faire plier l’UE et alléger les mesures de protection des données adoptées il y a quelques années.

Apple Intelligence avait été déployé en Europe environ cinq mois après sa disponibilité dans le reste du monde. Mark Gurman estime qu’un délai similaire constitue le scénario le plus optimiste. “Je ne serais pas surpris que les utilisateurs européens doivent patienter encore bien plus longtemps”, déclare-t-il. Si vous espériez que Siri AI soit accessible chez nous dans les prochaines semaines, mieux vaut oublier l’idée.

Apple devrait par ailleurs annoncer de nouveaux produits le 13 octobre : un hub domotique avec écran, un HomePod mini et une Apple TV. Ces appareils seront compatibles avec Siri AI… sauf en Europe ?


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