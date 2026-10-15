Si vous aimez la boîte manuelle, ce que vient de dire BMW ne va pas vous plaire

La boîte manuelle recule partout dans l’industrie automobile, y compris chez les sportives les plus réputées. Frank van Meel, le patron de BMW M, vient de s’exprimer sur son maintien au catalogue. Sa réponse ne rassurera pas les amateurs du levier de vitesses.

bmw i3 2026

Partout en Europe, la transmission automatique s’est imposée sur les voitures neuves. Les constructeurs invoquent les normes antipollution et les aides à la conduite. S’y ajoute l’électrification accélérée de leurs gammes. Plusieurs marques cherchent malgré tout à prolonger la vie du moteur thermique. Avec Toyota, BMW teste par exemple un carburant renouvelable issu de déchets. Le levier de vitesses, lui, profite beaucoup moins de cette résistance au tout-électrique.

Du côté des sportives, la division M reste l’un des derniers refuges des trois pédales. Le reste du catalogue suit pourtant une autre trajectoire, puisque sa berline électrique i3 inaugure maintenant l’entrée de gamme. Aux États-Unis, une BMW M2 sur deux part encore avec la boîte manuelle à six rapports. Même engouement pour la M3 CS Handschalter, proposée en propulsion et sans transmission automatique. Vendue 108 450 dollars, soit environ 93 000 euros, elle a trouvé preneur en une semaine.

Le patron de la division sportive de BMW ne promet plus de sauver le levier de vitesses

Frank van Meel dirige BMW M depuis 2021. Interrogé par BMWBLOG pendant le M Festival de Shanghai, le dirigeant a répondu sans détour sur l’avenir de la boîte manuelle. Ça va être vraiment difficile, a-t-il reconnu. Trois obstacles se cumulent selon lui. Les moteurs gagnent en couple et dépassent ce que la mécanique six rapports encaisse, quand les fournisseurs capables de produire ce type de transmission se font de plus en plus rares. Surtout, l’hybridation 48 volts que la marque généralise ne s’accorde pas avec un embrayage à pédale.

Le levier garde quelques années devant lui. Van Meel situe sa survie dans la BMW M2 et la M4 pour deux ou trois saisons encore. Au-delà, il ne garantit rien. Attendue vers 2028, la prochaine M3 basculerait vers un six cylindres micro-hybride associé aux quatre roues motrices et à une boîte automatique. Son patron pose une dernière question, celle de la propulsion passé 600 chevaux, puisque la voiture se contente alors de brûler ses pneus.


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