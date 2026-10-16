Shark StainStriker HairPro Pet : La shampouineuse ultra-performante est à prix mini grâce à ce code, vite !

Vous cherchez la solution magique pour vous débarrasser des tâches tenaces sur vos canapés et tapis ? Vous voulez dire adieu aux mauvaises odeurs et aux poils d’animaux dans votre maison ? Le Shark StainStriker HairPro Pet est conçu pour nettoyer et détacher facilement et de façon très efficace. Et en ce moment, vous pouvez vous l’offrir à -20% grâce au code PASN10.

Shark StainStriker HairPro Pet

La marque américaine Shark propose une large gamme d’aspirateurs, de nettoyeurs, de solutions de traitement de l’air et d’appareils pour le soin des cheveux et du visage. Parmi ces produits, on trouve le Shark StainStriker HairPro Pet : un nettoyeur détacheur particulièrement adapté si vous avez des animaux. Cette shampouineuse élimine les tâches et les odeurs incrustées tout en aspirant les poils et les cheveux. Très pratique au quotidien, elle est actuellement en promotion.

À l’occasion des Shark Ninja Days qui ont lieu jusqu’au 18 octobre, vous pouvez profiter de belles baisses de prix sur de nombreux produits. Ainsi, si vous vous rendez sur le site officiel de Shark, vous pourrez trouver le Shark StainStriker HairPro Pet proposé au tarif de 229,99 euros. Mais si vous renseignez le code PASN10, vous pourrez profiter d’une réduction de 10%. La shampouineuse passe ainsi à seulement 183,99 euros. C’est un excellent prix pour un appareil qui va vous simplifier les tâches ménagères et vous permettre de vous débarrasser de tâches que vous pensiez impossible à rattraper.

-20% sur la shampouineuse révolutionnaire Shark StainStriker HairPro Pet

Le Shark StainStriker HairPro Pet est à la fois compact et léger. C’est donc un appareil que vous pourrez simplement ranger dans un placard et le sortir à chaque fois que vous avez une tâche à nettoyer. Ainsi, ce nettoyeur détacheur est parfait pour rendre dans un état impeccable vos tapis, votre moquette, votre matelas, vos fauteuils et canapés et même l’intérieur de votre voiture.

Comme son nom l’indique, le Shark StainStriker HairPro Pet est idéal pour les propriétaires d’animaux. Avec sa technologie exclusive HairPro Pet, il est capable d’aspirer les poils et les cheveux tout en évitant qu’ils ne s’emmêlent et bouchent l’aspiration.

Grâce à ses deux formules nettoyantes Deep Clean Pro et OXY Multiplier, la puissance détachante est 20 fois supérieure. Les saletés et les mauvaises odeurs sont éliminées efficacement. Et avec son jet à haute pression, le Shark StainStriker HairPro Pet nettoie les tâches les plus incrustées pour un résultat impressionnant.

Enfin, pour une hygiène optimale, cette shampouineuse dispose d’un système autonettoyant pour garantir la propreté du tuyau et de l’embout après chaque nettoyage.


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