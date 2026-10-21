Samsung baisse de 400 € le prix des Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra, mais pas pour longtemps

Le prix des Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra est en chute sur la boutique Samsung. Grâce à un code promo, vous pouvez les acheter 400 € moins cher jusqu’au 1er novembre.

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Cette année, Samsung propose non pas un mais deux smartphones pliables au format Fold. Les Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra adoptent deux styles différents. Le premier est plus court et plus large, et le second reprend le format allongé que l’on connaît aux précédents Fold. Tous deux sont actuellement en promotion sur le site officiel de la marque.

Samsung propose en effet le code promo ZSERIES qui vous offre 400 € de remise immédiate au panier. Le Galaxy Z Fold 8 de 256 Go passe ainsi à 1 599 € au lieu de 1 999 €. Vous profitez également d’une coque transparente et d’un film de protection antireflets offerts avec ce modèle.

La même offre est valable sur le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Elle est valable jusqu’au 1er novembre 2026 inclus, dans la limite des stocks disponibles.

Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra : lequel choisir ?

Le Galaxy Z Fold 8 est le plus léger des deux. Il pèse 201 grammes sur la balance. Il dispose d’un écran extérieur de 5,5 pouces qui s’utilise comme un smartphone, mais le format est plus large que celui des modèles classiques. Une fois déplié, vous profitez d’une dalle AMOLED de 7,6 pouces au format 4:3. Le taux de rafraîchissement quant à lui varie de 1 à 120 Hz pour un affichage fluide.

Le smartphone dispose également d’une batterie de 4 800 mAh. La partie photo quant à elle est composée de deux capteurs photo : un grand-angle et un ultra grand-angle de 50 MP chacun. C’est le Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy qui sert de processeur. Cette puce haut de gamme assure de bonnes performances, y compris pour les jeux et le multitâche.

Si vous recherchez un écran encore plus grand, le Galaxy Z Fold 8 Ultra a une dalle de 6,5 pouces à l’extérieur et de 8 pouces à l’intérieur. Malgré cette diagonale, son épaisseur ne dépasse pas 4,1 mm une fois ouvert, pour un poids de 215 grammes.

La version Ultra se distingue aussi en photo avec un capteur principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x. Enfin, sa batterie de 5 000 mAh est compatible avec une charge rapide de 45 W.

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