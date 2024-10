Ryanair rend la carte d’embarquement numérique obligatoire, la version papier va disparaître

Ryanair va fermer ses comptoirs d'enregistrement à l'aéroport et ne prendra plus en charge les cartes d'embarquement au format papier. Un smartphone avec l'application Ryanair deviendra le moyen le plus pratique pour voyager avec la compagnie.

Toujours en quête de réaliser des économies, Ryanair a pris la décision de fermer ses comptoirs d'enregistrement dans les aéroports. Lors d'un voyage avec la compagnie aérienne, il va donc devenir impossible de s'enregistrer sur place avec une personne physique. Il faudra obligatoirement obtenir sa carte d'embarquement via le site web ou l'application mobile.

Ryanair incitait déjà fortement ses clients à procéder ainsi, faisant payer au prix fort (55 euros) les voyageurs qui préféraient s'enregistrer au comptoir de l'aéroport. La compagnie a pour objectif de supprimer les cartes d'embarquement au format papier à partir du 1er mai 2025. “Nous voulons supprimer les contrôles dans les aéroports de la même manière que nous avons supprimé les comptoirs de récupération des bagages”, explique Michael O’Leary, PDG de Ryanair, cité par BFMTV.

Ryanair redirige ses passagers vers l'application mobile

L'application mobile Ryanair va devenir le moyen privilégié pour s'enregistrer et conserver sa carte d'embarquement. Selon l'entreprise, 60 % des voyageurs optent déjà pour cette option actuellement. Une alternative est de passer par le site web pour s'enregistrer et de présenter le PDF de la carte d'embarquement envoyé aux clients par email aux agents ou aux bornes quand cela est nécessaire.

Le scénario de la batterie à plat n'inquiète pas Ryanair. “Si votre batterie est morte, nous avons votre siège et votre passeport et nous pouvons faire l'enregistrement aux portes d'embarquement”, assure-t-il. Le nom du passager et une pièce d'identité suffisent à embarquer dans ce cas-là.

La situation risque par contre d'être plus compliquée au moment de passer la sécurité. Il faut scanner sa carte d'embarquement ou la présenter à un agent de l'aéroport pour accéder au terminal d'embarquement. Ici, la compagnie n'est pas impliquée dans les contrôles et l'excuse du smartphone qui ne s'allume plus ne devrait pas être suffisante. Il faudra penser à prendre un chargeur avec soi ou d'imprimer soi-même le code-barre ou le code QR de sa carte d'embarquement pour accéder aux contrôles de sécurité sans crainte.

Source : BFMTV