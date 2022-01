RX 6500 XT : AMD n’assume pas de lancer une carte graphique aussi peu puissante en 2022

Alors que la RX 6500 XT est sur le point de sortir, AMD ne semble pas particulièrement enclin à en faire la promotion. En effet, la carte graphique n’a atterri dans aucun média spécialisé pour un test. De plus, le constructeur a discrètement retiré un message publicitaire sur son blog, arguant que « 4 Go de VRAM n’est pas assez pour du gaming ».

En annonçant la RX 6500 XT, AMD semblait embrasser une stratégie d’apaisement. À l’heure où la course à la performance n’en finit plus et où les prix atteignent des sommets, le constructeur a présenté un GPU à contre-courant de la tendance du moment. Avec seulement 4 Go de VRAM, la carte graphique affiche en effet une fiche technique relativement limite pour les standards actuels du jeu vidéo. Mais ce sacrifice serait, en théorie, largement remboursé. Avec des composants moins puissants, AMD assure des stocks à ses utilisateurs, et ce, pour moins de 200 dollars.

Mais ça, c’est pour la théorie seulement. Dans la pratique, la firme semble montrer quelques signes de doutes. Tout commence par une révélation de KitGuru, qui repère un petit changement dans la stratégie de communication d’AMD. Affirmant auparavant haut et fier que « 4 Go de VRAM n’est pas assez pour du gaming », cette phrase a désormais disparu de son blog en toute discrétion.

AMD revoie sa communication juste avant la sortie la RT 6500 XT

« AMD est à la pointe du secteur pour ce qui est de fournir aux joueurs des solutions graphiques à haute VRAM sur l’ensemble de sa gamme de produits. Les produits concurrents à un niveau de prix d’entrée similaire offrent un maximum de 4 Go de VRAM, ce qui n’est évidemment pas suffisant pour les jeux d’aujourd’hui. » Voilà donc une phrase que l’on reverra plus sur le site d’AMD. Pas sûre qu’elle aurait donné une très belle image à sa nouvelle carte graphique.

Mais plus étonnant encore, AMD rechigne visiblement à laisser les médias spécialisés tester sa carte graphique. Sur Twitter, TechPowerUp et Computerbase ont tous deux déclaré n’avoir reçu aucun GPU de la part du constructeur. De là à imaginer que ce dernier ne veut pas de mauvaise publicité, il n’y a qu’un pas. À cela s’ajoutent les prix bien plus élevés que prévu en France et ailleurs dans le monde… Il va sans dire que la carte graphique connaît des débuts compliqués.