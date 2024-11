Roblox renforce ses mesures de sécurité pour protéger les moins de 13 ans

Roblox, la plateforme de jeux vidéo populaire auprès des préadolescents, vient d'annoncer un renforcement majeur de ses mesures de sécurité. Face aux critiques récurrentes concernant la protection des mineurs, l'entreprise met en place de nouvelles restrictions pour les utilisateurs de moins de 13 ans.

À partir du 18 novembre, les jeunes utilisateurs de Roblox n'auront plus accès aux « espaces sociaux », ces zones de jeu principalement dédiées aux interactions entre joueurs via le chat écrit ou vocal. Cette décision fait suite à de nombreux signalements concernant des risques d'exposition à des contenus inappropriés ou à des comportements malveillants.

La plateforme interdira également l'accès aux expériences permettant la création libre en 2D, où les joueurs peuvent dessiner ou écrire sans modération préalable. Cette fonctionnalité, qui permettait jusqu'alors aux utilisateurs de reproduire les dessins d'autres joueurs sans contrôle, représentait un risque potentiel pour les plus jeunes.

Roblox durcit ses règles pour les mineurs

À compter du 3 décembre, les utilisateurs de moins de 13 ans ne pourront aussi plus accéder aux expériences non classées. Les créateurs souhaitant rendre leurs contenus accessibles à ce public devront remplir un questionnaire détaillé et s'assurer que leurs créations respectent les critères « Tous publics » ou « 9+ ». Ces classifications autorisent une violence légère et un humour modéré, mais excluent formellement tout contenu lié aux jeux d'argent.

Les expériences autorisées pour les moins de 13 ans incluront principalement les jeux de rôle traditionnels (professeur, policier, pilote de course) et les activités utilisant des éléments 3D approuvés par la modération de Roblox, comme la construction de maisons ou la création de tenues.

Ces nouvelles mesures s'ajoutent à d'autres initiatives récentes, notamment l'obligation d'obtenir l'autorisation parentale pour accéder à certaines fonctionnalités de chat. Roblox teste également un système de vérification d'âge utilisant une pièce d'identité officielle pour les utilisateurs de plus de 13 ans.

Avec ces changements, il semble que Roblox veuille répondre aux préoccupations croissantes concernant la sécurité des enfants sur sa plateforme, tout en maintenant une expérience de jeu enrichissante pour ses jeunes utilisateurs. Il reste maintenant à voir si ces nouvelles règles permettront ou non de préserver les plus jeunes.