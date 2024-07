Réparer votre console de jeux vidéo vous-même devient plus abordable avec ces kits d’outils spécialisés

Le célèbre site iFixit propose de nouveaux ensembles d'outils spécialement adaptés à la réparation autonome des consoles de jeux vidéo. PlayStation, Xbox, Switch ou Steam Deck, tout y est ou presque.



Nos appareils électroniques, aussi sophistiqués soient-ils, restent fondamentalement voués à ne plus fonctionner à un moment ou un autre, ou dans le meilleur des cas pas assez bien pour continuer à s'en servir. Et sans même parler de cette usure naturelle, il arrive parfois qu'un composant lâche du jour au lendemain alors que tout le reste est en parfait état de marche. Autant de situations frustrantes qui à une époque aboutissait le plus souvent à l'achat d'un nouveau modèle. C'est beaucoup moins vrai maintenant.

Il existe aujourd'hui de nombreux tutoriels permettant de réparer soi-même son smartphone, son ordinateur ou encore sa console de jeux vidéo. L'entreprise iFixit en a même fait son fond de commerce en proposant un kit d'outils dédié à ce genre d'opération, le Pro Tech Toolkit. Complet, il reste cependant assez cher (74,99 €) et pas forcément utile si vous n'avez pas besoin de tout ce qu'il contient. Réjouissez-vous : il existe désormais des kits plus petits adaptés à la réparation des consoles Sony, Microsoft, Nintendo ou encore Valve.

Ces kits de réparation spécifiques aux consoles permettent de les réparer vous-même à moindre coût

Disponibles entre 17,95 € et 19,95 €, ces kits ne contiennent que ce qui est nécessaire, sans superflu. Il y en a 4 en tout, selon que vous souhaitiez réparer une PlayStation, une Xbox, une Switch ou un Steam Deck. Le gros avantage, c'est que toutes les générations sont prises en compte. Avec un seul kit, vous pouvez donc vous attaquer aussi bien à une PS1 qu'à une PS5, même Slim par exemple. Très pratique pour les collectionneurs qui possèdent des consoles anciennes.

Notez tout de même que pour les consoles avec un écran, donc les Switch et Steam Deck, il faudra débourser 12,99 € de plus pour l'iOpener, un outil permettant de détacher facilement la dalle. On aurait préféré qu'il soit inclus d'office dans le kit de réparation de ces consoles moyennant un prix plus élevé, mais la facture reste tout de même raisonnable au final.