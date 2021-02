Red Dead Redemption : un professeur utilise le jeu pour son cours d’Histoire

Un professeur d’une université américaine utilise les deux jeux Red Dead Redemption pour enseigner l’histoire des Etats-Unis en cours. Dans un message Twitter, il explique l’intérêt de sa démarche. les titres de Rockstar permettent en effet d'aborder des thèmes très précis de cette période.

Enseigner l’histoire en utilisant le jeu vidéo est tout à fait possible. Certains titres mettent en effet des périodes historiques précises en avant et peuvent servir de support. C'est par exemple le cas des Assassin's Creed ou de Kingdom Come Deliverance. Mais on oublie souvent Red Dead Redemption 1 et 2. Pourtant, un professeur de l’université du Tennessee du nom de Tore Olsson s’en sert dans ses cours. Il a même créé un module dédié aux jeux de Rockstar.

Dans un fil Twitter, Tore Olsson explique sa méthode. Les deux titres sont certes truffés d'inexactitudes historiques, mais présentent un bon tableau ce qu’était la vie au Far West à cette époque. Pour rappel, Red Dead Redemption se déroule en 1911 tandis que sa suite (qui est en réalité un préquel) se passe en 1899.

Red Dead Redemption aborde des thèmes intéressants

Les jeux abordent en effet des thèmes assez peu mis en avant dans les œuvres de fiction. Olsson se sert ainsi de Red Dead 1 et 2 pour expliquer le mythe de la “Frontière” qui, dans l’imaginaire américain, représente l’endroit où s’arrête la colonisation et où commence le monde sauvage. Read Dead 1 et 2 abordent également l’héritage difficile de la Guerre de Sécession dans les états du sud, la dépossession des terres des Amérindiens, le capitalisme galopant vers l’ouest, le racisme rampant de la société américaine ou encore la révolution mexicaine et ses conséquences.

Le professeur n’oblige pas ses élèves à acheter le jeu pour suivre ses cours, puisque ce module est dédié à ceux qui les connaissent et les ont déjà fait. C’est en tout cas une explication intéressante, étant donné que Red Dead Redemption n’est pas le jeu le plus cité quand on parle de titres historiques.

Des jeux historiques, il y en a beaucoup. On a évoqué Assassin’s Creed ou Kingdom Come, et on pourrait rajouter Ghost of Tsushima, mais ces dernières années, on a aussi pu voir des titres moins grand public mais tout aussi intéressants. C’est le cas de Soldats Inconnus d’Ubisoft ou encore de jeux de gestion comme Anno 1800, Old World ou le tout nouveau Nebuchadnezzar. Même quelques Call of Duty, par certains aspects, entrent dans cette catégorie de jeux « historiques ».