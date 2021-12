SpaceX est dans le rouge, les Honor 60 et 60 Pro déjà dévoilés, c’est le récap’ du jour

Elon Musk reconnait que la firme SpaceX pourrait faire faillite, des détails sur les Honor 60 et 60 Pro avant leur présentation officielle, WhatsApp dévoile la liste des informations récupérées par l’application de messagerie, c’est le récap’ du jour.

SpaceX au bord du gouffre

Elon Musk a envoyé un mail à l’ensemble des employés de SpaceX afin de faire un point sur la situation financière catastrophique de la société. En effet, les problèmes de production pourraient pousser la firme à la faillite et le PDG a partagé ses inquiétudes et demandé à l’ensemble des employés de fournir tous les efforts possibles pour tenter de redresser la barre. L’homme d’affaire a expliqué qu’il faudrait travailler pendant les fêtes et que “la faillite ne pourrait être évitée si nous n’arrivons pas à faire voler des vaisseaux spatiaux au moins une fois toutes les deux semaines l’année prochaine”.

Lire : SpaceX pourrait bientôt faire faillite, selon Elon Musk

Les fiches techniques des Honor 60 et 60 Pro dévoilées

Le leaker Ishan Agarwal a levé le voile en avance sur le Honor 60 en partageant la fiche technique complète du smartphone. Selon l’informateur indien, Honor proposera un modèle standard équipé d’un écran OLED FHD+, d’une puce Snapdragon 778G de Qualcomm, d’une batterie de 4 800 mAh compatible avec la recharge rapide 66W et d’un triple capteur photo. Ishan Agarwal révèle que la version Pro, un peu plus puissante, offrira une meilleure expérience côté photo. Les Honor 60 et 60 Pro devraient être présentés officiellement aujourd’hui en Chine.

Lire : Honor 60 et 60 Pro : la fiche technique se dévoile juste avant la présentation !

WhatsApp fait preuve de transparence

WhatsApp a mis à jour sa « Politique de confidentialité » cette semaine et fait preuve de plus de transparence sur son site officiel en levant le voile sur la liste complète des données collectées sur les smartphones des utilisateurs. Alors que les messages, appels ou encore photos sont chiffrés de bout en bout, l’application recueille et stocke des données telles que votre liste de contacts, votre position géographique ou encore votre adresse IP et vos cookies. Rendez-vous dans notre actu pour connaître la liste complète des données collectées par WhatsApp.

Lire : WhatsApp révèle la liste des données collectées sur votre smartphone