Le site Ameli se fait pirater, l’UE met en garde les investisseurs en cryptomonnaies, c’est le récap

Le site Ameli se fait massivement pirater, l'Union européenne met en garde les investisseurs en cryptomonnaie, le menu déroulant d'Android 13 s'offre un petit lifting, c'est le récap.

Plus de 500 000 Français ont vu leurs données de l'Assurance Maladie se faire la malle sur le Web, tandis que l'Union européenne alerte les consommateurs qui ont investi dans certaines cryptomonnaies. Ils pourraient bien perdre toutes leurs économies sans ménagement. De son côté, une nouvelle préversion d'Android 13 est disponible, laquelle délivre un nouveau menu déroulant. En route pour le récapitulatif de la veille, c'est parti !

Les données d'un demi-million d'utilisateurs Ameli se font pirater

Branle-bas de combat du côté de l'Assurance Maladie : son site Ameli a subi une attaque de grande envergure. Ce sont ainsi les données de 510 000 Français qui ont été compromises. Des hackers ont réussi à entrer dans le système en prenant le contrôle de comptes professionnels. Si l'Assurance Maladie assure avoir comblé la faille de sécurité à l'origine de ce piratage, les données volées sont actuellement disponibles sur le dark web.

Le marché des cryptomonnaies pourrait s'effondrer du jour au lendemain

L'Union européenne tire le signal d'alarme : les investisseurs en crypto-actifs pourraient perdre toutes leurs économies du jour au lendemain. Dans un communiqué, l'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) déclarent que beaucoup de consommateurs ne semblent pas conscients du caractère “instable” de certaines cryptomonnaies.

Le volet déroulant d'Android 13 fait peau neuve

Dans quelques mois sortira Android 13 dans sa version définitive. En attendant, Google dévoile certaines des innovations apportées au système d'exploitation, via des versions bêta destinées aux développeurs. Parmi les nouveautés d'Android 13, il en est une qui devrait ravir celles et ceux qui trouvent que le menu déroulant manque de clarté et de fonctionnalités. Les boutons d'allumage et de paramètres s'offrent un nouvel emplacement, tandis que fait son apparition une icône permettant de voir le nombre d'applications lancées en arrière-plan.

