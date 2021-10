GTA Trilogy bientôt disponible, les affaires s’arrangent pour Huawei, c’est le récap’

Les sanctions américaines contre Huawei s’assouplissent, GTA The Trilogy : Definitive Edition sera disponible le 11 novembre sur PC et consoles, Sony cherche toujours des solutions pour se débarrasser des tricheurs sur PS5, c’est le récap’ du jour.

Huawei : les sanctions américaines s'assouplissent

En mai 2019, le gouvernement de Donald Trump avait décidé d’empêcher Huawei d’utiliser des technologies américaines. Les fournisseurs américains souhaitant travailler avec la marque devaient demander des licences, mais ces dernières se voyaient systématiquement refuser par le gouvernement. Selon nos confrères de Reuters, l’administration Biden aurait assoupli ces sanctions et 113 licences d’exportation auraient été accordées au groupe chinois entre novembre 2020 et avril 2021. Le média révèle que la valeur des produits approuvés s’élève à 61 milliards de dollars.

Lire : Huawei : les États-Unis assouplissent enfin les sanctions contre le groupe chinois

GTA Trilogy sera disponible le 11 novembre, mais ne sera pas donné

Voilà une nouvelle que les fans de GTA vont adorer. GTA The Trilogy Definitive Edition sera disponible en version digitale dès le 11 novembre sur la quasi-totalité des supports disponibles, et en version physique à partir du 6 décembre. En revanche, l’annonce de la sortie du titre a été faite en même temps que celle de son prix, qui a déjà provoqué l’indignation sur Twitter. En effet, Rockstar a décidé de proposer sa version remasterisée à 59,99€. Selon les joueurs, les modifications apportées au titre ne justifient pas un tel tarif.

Lire : GTA Trilogy : disponible dès le 11 novembre, son prix va vous refroidir

Sony cherche à se débarrasser des tricheurs sur PS5

Un nouveau brevet révèle que Sony cherche toujours à prendre une place dans le monde de l’e-sport et cet intérêt s’accompagne de technologies visant à limiter la triche. « Spectators Vote to bench Players in a Video Game » ( les spectateurs votent pour exclure des joueurs dans un jeu vidéo » permettra aux spectateurs d’une partie d’envoyer des commentaires aux joueurs, et si nécessaire de les rappeler à l’ordre en cas de triche. Via le menu de cette nouvelle fonctionnalité, les spectateurs pourront ensuite voter pour décider du sort du joueur concerné, et même l’exclure en déboursant une certaine somme.

Lire : PS5 : Sony veut faire payer les joueurs pour exclure les tricheurs