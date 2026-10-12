Prime Video : la série Blade Runner 2099 s’offre un nouveau trailer mystérieux

Quelques mois après le premier, Amazon nous gratifie d’un nouveau trailer pour la série Blade Runner 2099 à venir sur Prime Video. L’occasion d’en apprendre plus sur l’intrigue.

Si vous le savez pas déjà, le film Blade Runner de Ridley Scott (1982) avec Harrisson Ford est une adaptation d’un roman culte de Philip K. Dick au nom tout sauf explicite : « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? ». Les réplicants, ces androïdes qui se cachent sur Terre après leur rébellion contre les humains, ça vient de là. L’univers si particulier de l’œuvre n’a eu droit qu’à un seul autre long-métrage, en 2017 : Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve.

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Les fans attendent désormais avec impatience Blade Runner 2099, série d’Amazon qui, comme son nom l’indique, se déroule 50 ans après les événements du dernier film. Son tournage a pris fin début 2025 et il a fallu attendre un an et demi pour enfin voir des images de la série à travers un premier trailer. Produite par Ridley Scott, elle met notamment en scène Michelle Yeoh (Olwen), une réplicante, et Hunter Schafer (Cora), une humaine. Tout les oppose, mais elles vont devoir faire équipe au milieu d’une guerre entre leurs espèces respectives.

Découvrez le nouveau trailer de la série Blade Runner 2099 sur Prime Video

La violence du premier trailer laisse place à une ambiance plus feutrée, posant les bases d’une intrigue plutôt mystérieuse dont on ne connaît pas encore l’ensemble des tenants et aboutissants. On sait cependant qu’il est question d’une conspiration à grande échelle alors que les réplicants sont en position de force face aux humains, et que ces derniers sont en train de lutter pour leur survie.

Il ne faudra pas attendre longtemps pour découvrir ce que veut nous raconter la série, qui pour le moment n’est pas censée recevoir de deuxième saison. L’intrigue devrait donc se résoudre sans cliffhanger majeur nous laissant sur notre faim. Les 8 épisodes de la série Blade Runner 2099 seront tous disponibles sur Prime Video d’Amazon le 25 novembre 2026.