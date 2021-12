Pression sur les sites porno, le malware TinyNuke se propage en France, c’est le récap’

Le CSA donne 15 jours aux sites porno Pornhub,Tukif, XHamster, Xvideos et Xnxx pour bloquer leur accès aux mineurs, le malware TinyNuke conçu pour vider le compte en banque de ses victimes se propage en France, la compagnie de taxis G7 suspend ses véhicules Tesla après un accident grave dans les rues de Paris, c’est le récap’ du jour.

Les sites porno sous la pression du CSA

Le gouvernement exige que les sites pornographiques renforcent leurs dispositifs de vérification d’âge et le CSA vient d’assigner PornHub, Tukif, XHamster, Xvideo et Xnxx à se mettre en conformité d’ici 15 jours. Le gendarme de l’audiovisuel attend de ces 5 sites porno qu’ils “prennent toute mesure de nature à se conformer aux dispositions de l'article 227-4 du code pénal”. Si ces plateformes ne mettent pas en place un dispositif efficace pour empêcher les mineurs d’accéder à leurs contenus d’ici deux semaines, l’affaire passera des mains du CSA à celles du tribunal judiciaire de Paris et l’accès à ces sites porno pourrait être bloqué en France.

Lire : Pornhub, Tukif, Xhamster, Xvideos et Xnxx – ces sites porno ont 15 jours pour bloquer leur accès aux mineurs

Attention aux mails factices qui véhiculent TinyNuke

Des experts en sécurité informatique ont repéré le retour du dangereux malware TinyNuke, qui met en danger votre compte en banque. En effet, le malware se propage en France via des mails factices en vous invitant à télécharger une facture. La victime télécharge alors un fichier ZIP contenant le virus, qui pourra ensuite se déployer, fouiller votre ordinateur et s’emparer de vos données personnelles, et bancaires. Attention aux factures reçues par mail si vous ne voulez pas voir votre compte bancaire vidé par les pirates.

Lire : attention, un dangereux malware cherche à piller le compte bancaire des Français

Un conducteur de taxi perd le contrôle de sa Tesla à Paris

Le conducteur d’un taxi de la compagnie G7 a provoqué un accident grave ce samedi à Paris, après avoir perdu le contrôle de sa Tesla. Ne pouvant plus freiner, le propriétaire de la Model 3 a malheureusement blessé dix personnes. Pour éviter que ce genre d’accident ne se reproduise, la compagnie de taxis G7 a immédiatement suspendu les autres conducteurs se déplaçant en Tesla. Une enquête est en cours afin de comprendre pourquoi le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture électrique.

Lire : G7 suspend ses taxis Tesla après un grave accident à Paris