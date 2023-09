Pourquoi vous devez vous méfier des cookies déposés par les sites web

Lorsque vous visitez un site web, celui-ci dépose sur votre ordinateur, smartphone ou tout autre appareil depuis lequel vous êtes connecté, ce que l’on appelle des cookies, que l’on peut assimiler à des traqueurs. Si certains cookies ne sont pas dérangeants et peuvent se montrer indispensables à une bonne expérience dans votre navigateur web, d’autres posent plus de problèmes.

Depuis l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD) européen en 2018, les sites web sont obligés de demander aux visiteurs leur consentement avant de stocker des cookies sur leurs machines. Ces bannières par lesquelles les utilisateurs sont invités à accepter ou configurer les cookies qu’ils refusent peuvent se montrer ennuyantes, et la solution la plus simple est souvent de cliquer ou d’appuyer sur le bouton “Accepter tous les cookies” pour s’en débarrasser rapidement. Mais courrez-vous un danger ce faisant ? Faut-il rejeter tous les cookies ? Nous vous expliquons leur fonctionnement et détaillons les différents types de cookies pour répondre à ces questions.

Un cookie, c’est quoi ?

Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre appareil, dans le dossier de votre navigateur web. Ils servent aux éditeurs de sites web à se souvenir de vos informations et à suivre votre comportement sur leurs pages. Ils peuvent être utilisés pour améliorer l’expérience utilisateur, pour comprendre la manière dont les internautes naviguent sur le site pour l’améliorer, ou à des fins de publicité ciblée.

On distingue deux types de cookies :

Les cookies propriétaires stockent des informations essentielles sur vous et votre appareil pour vous donner accès au contenu du site de manière optimisée, mémoriser vos informations d'identification afin de se connecter plus rapidement à son compte, savoir quels sont les articles précédemment ajoutés au panier sur un site marchand…

Les cookies tiers, qui sont développés par des entreprises spécialisées et implémentés dans les sites. Ils stockent des informations concernant les publicités que vous avez consultées, les sites web que vous avez visités, le temps que vous avez passé sur chaque site, afin de définir votre profil publicitaire, basé sur vos centres d’intérêt. Ce genre de cookies peut aussi suivre à la trace tout votre parcours de navigation de A à Z, ainsi que stocker des informations sur vos comptes, interactions et activités sur les réseaux sociaux.

Les cookies propriétaires sont souvent essentiels au fonctionnement d’un site web et à la mise à disposition de certaines fonctionnalités. Les cookies tiers, quant à eux, ont généralement pour but de vous traquer. La collecte de vos données est utilisée pour afficher des recommandations et publicités personnalisées, voire pour la revente à d’autres réseaux. Ce sont surtout d’eux dont il faut se méfier.

Quels cookies accepter ou refuser ?

Il est possible de configurer chaque cookie individuellement pour chaque site. Cela prend du temps, mais vous vous assurez ainsi de conserver une expérience de navigation optimale tout en protégeant vos données personnelles. Mais comment savoir quels cookies accepter et lesquels refuser ? Voici ce que nous vous conseillons.

Vous pouvez accepter :

Les cookies essentiels, qui permettent au site web de fonctionner correctement : navigation dans les menus, affichage d’images et vidéos, articles placés dans le panier, accès à certains contenus… Ils ne collectent pas d'informations personnelles dans la plupart des cas.

Les cookies de préférence sont aussi bien utiles pour qu’un site se souvienne de vos choix, notamment d’interface : taille de la police, mode sombre, langue…

Les cookies de performance ne vous sont pas directement utiles, mais sont considérés comme acceptables. Ils fournissent aux sites que vous visitez des informations anonymisées sur la manière dont vous les parcourez pour identifier d’éventuels problèmes et comprendre ce qui marche bien ou pas, donnant la possibilité d’effectuer des améliorations.

Les cookies fonctionnels permettent le bon fonctionnement d’un certain nombre d’éléments enrichis sur les pages web, tels que le contenu interactif, les vidéos intégrées, le partage sur les réseaux sociaux ou des boutons cachant des fonctionnalités. Ils peuvent parfois collecter des données personnelles, mais qui ne sont pas sensibles et ne posent pas de véritables problèmes de confidentialité.

Les cookies de sécurité font en sorte que les données soient échangées de manière sécurisée. Ils agissent comme des protections contre les activités malveillantes, frauduleuses, invalides ou illégales. Aucune raison de s’en passer, donc.



Au contraire, il est recommandé de refuser :

Les cookies tiers en général, qui n’influent pas sur le fonctionnement ou la sécurité d’un site web. Ils n’ont couramment qu’un but : traquer votre activité afin de monétiser vos données privées, par voie publicitaire ou par vente de ces informations à une autre entreprise.

Les cookies publicitaires sont ceux que vous ne voulez absolument pas accepter. Leur but est de récolter un maximum d’informations à votre sujet pour vous diffuser des publicités ciblées en fonction de votre comportement de navigation et de vos intérêts. Ils sont présents sur de nombreux sites et effectuent du croisement de données pour établir votre profil précis. Ils représentent une menace sérieuse à votre vie privée.

Tous les cookies d’un site web qui n’est pas sécurisé. S’il n’a pas recours au protocole HTTPS, vos données comme les mots de passe ou méthodes de paiement peuvent être accessibles en clair sur les serveurs du site. Mieux vaut n’autoriser aucun cookie dans ce cas, et même quitter la page immédiatement sans renseigner aucune information.

Aller plus loin contre le suivi en ligne

Il existe des outils qui vont vous aider à protéger votre vie privée. D’abord, tout bon navigateur web dispose d’une option proposant de supprimer des cookies préalablement acceptés. Si vous pensez avoir laissé des sites web déposer des cookies tiers et publicitaires sur votre appareil, vous pouvez utiliser cette fonction. Sur Chrome, vous pouvez bloquer systématiquement les cookies tiers en mode navigation privée ou en navigation standard.

Des solutions dédiées plus poussées permettent de mieux contrôler ses données. C’est par exemple le cas de Bitdefender Anti-Tracker, une extension de navigateur légère et efficace conçue pour masquer votre activité aux trackers, augmenter votre confidentialité en ligne et réduire le temps nécessaire au chargement des sites web. Elle est incluse dans le produit Bitdefender Total Security, qui comprend aussi un antivirus, un VPN et de nombreuses fonctionnalités de protection contre les menaces et le pistage en ligne.

Bitdefender Total Security est disponible sur Windows, macOS, Android et iOS et permet de protéger jusqu’à dix appareils de son choix.

Cet article est une publication sponsorisée par Bitdefender.