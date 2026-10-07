Pixel Buds : Google annonce une « mise à jour majeure », voici ses 5 nouveautés et les modèles concernés

Google vient d’annoncer qu’elle va bientôt déployer une grosse mise à jour pour ses Pixel Buds. Quels sont les modèles concernés ? Quelles sont les nouveautés qui attendent les propriétaires des écouteurs connectés du géant de la tech ? On vous les présente dans cet article.

Pixel Buds Pro 2
Les Pixel Buds Pro 2, pour illustration

Après avoir introduit les commandes audio Gemini fin septembre, c’est sur un ton des plus enthousiastes que Google vient de partager la nouvelle sur son blog officiel d’Aide pour les Google Pixel Buds : « Une mise à jour majeure des Pixel Buds arrive bientôt ! ».

Selon l’entreprise, la future version logicielle 6.144 regorge de « fonctionnalités exceptionnelles » et « très attendues », mais aussi « d’améliorations basées sur l’IA ». Mais quelles sont-elles ? Et quels sont les modèles qui pourront en bénéficier ? Poursuivez votre lecture : vous récapitule tout ce qu’il y a à savoir.

Voici les modèles de Google Pixel Buds qui recevront bientôt 5 nouveautés

Si jamais vous l’aviez lu ailleurs : c’était une fausse joie, les Google Pixel Buds Pro de première génération ne bénéficieront pas des nouveautés introduites par la mise à jour d’octobre. En revanche, elles concernent les Pixel Buds 2a et les Pixel Buds Pro 2.

Mais quelles sont ces « nouvelles fonctionnalités exceptionnelles à venir » ? On fait le point. La première est davantage une amélioration qu’une nouveauté. Elle rend la traduction instantanée plus naturelle, tout en fonctionnant en harmonie avec Google Traduction : plus besoin de sortir votre téléphone de votre poche, il suffit d’exercer une pression sur vos écouteurs pour que la traduction commence instantanément.

Autre nouveauté : la possibilité de modifier les réglages audio de vos écouteurs (activer la réduction active du bruit ou les commandes tactiles, ou encore ajuster l’égaliseur) via les commandes vocales Gemini.

Grâce à cette mise à jour, les Pixel Buds seront encore davantage intégrer à l’écosystème de Google. Par exemple, si (et seulement si) vous avez un smartphone Pixel, il vous suffit désormais d’appuyer sur vos écouteurs pendant un appel pour couper le son ou le réactiver. Et grâce à la détection du sommeil de votre Pixel Watch, vous disposez maintenant de la mise en pause automatique des médias pendant le sommeil. C’est-à-dire que si vous portez vos Buds lorsque vous vous endormez, ils mettront en pause la lecture de la musique, désactiveront les gestes et mettront en sourdine les notifications.

Nous évoquions cinq nouveautés, la dernière est réservée aux Pixel Buds Pro 2. Il s’agit de la réduction active et dynamique du bruit. Concrètement : les écouteurs ajusteront automatiquement le son ou la réduction de bruit selon leur position dans vos oreilles.


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