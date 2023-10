Les 7 escroqueries en ligne qui font le plus de victimes en France, et comment les éviter

Quelles sont les escroqueries en ligne les plus répandues en France ? Comment s’en prémunir ? Existe-t-il un logiciel qui protège contre la fraude et le phishing ? Autant de questions auxquelles nous répondons dans cet article.

Les campagnes de phishing sont de plus en plus sophistiquées et parviennent chaque année à tromper la vigilance de milliers de Français. En mettant la main sur vos informations les plus sensibles (données, personnelles, confidentielles et bancaires), les escrocs ont la capacité de siphonner vos comptes en banque ou d’usurper votre identité.

Généralement, l'hameçonnage s’effectue par courrier électronique ou message SMS. Les pirates tentent de vous faire croire qu’un de vos comptes est en danger, ou que vous devez rapidement agir. Ils vous invitent à cliquer sur un lien renvoyant vers un faux site web, qui va dans la plupart des cas vous demander de renseigner des informations personnelles, voire des identifiants et mots de passe.

Bitdefender a identifié sept escroqueries populaires visant les utilisateurs français en 2023 pour que vous ne tombiez pas dans le panneau.

Le stockage iCloud

“Votre espace cloud est plein !”, vous assure un email frauduleux. Celui-ci vous menace de ne plus pouvoir envoyer de messages, ni de pouvoir stocker des vidéos, photos et documents dans iCloud si vous ne changez pas de plan de stockage. L’email est plutôt bien réalisé, mais ne vous y trompez pas, ce n’est pas Apple qui vous contacte. Dans le doute, vérifiez si votre espace de stockage est affectivement saturé ou non via votre application dédiée. Une variante de cette arnaque fait croire qu’une promotion pour du stockage supplémentaire est disponible pour une durée limitée.

L’amende

Contravention de stationnement, excès de vitesse, voire téléchargement illégal ou consultation d’un site illicite, les escrocs sont imaginatifs. Ils vous font croire que vous avez commis un délit et que vous devez régler une amende, dont le montant peut varier, et vous incitent à payer rapidement pour ne pas risquer une majoration de cette amende.

La livraison d’un colis

Un grand classique, à l’instar des amendes. Le message que vous recevez vous indique qu’un problème a été rencontré avec votre colis : absence au domicile au moment du passage du livreur, taxes douanières à payer, erreur dans l’adresse de livraison… Vous êtes invité à confirmer vos informations de livraison, qui sont alors volées et peuvent être exploitées à des fins malveillantes, et même parfois à payer des frais de gestion ou de douane. Cette méthode fonctionne bien, car il est courant que vous soyez en l’attente d’un colis.

La suppression d’un compte

Netflix, Google, Instagram, Facebook, Uber… Pour une quelconque raison, un email vous informe que votre compte sera supprimé si vous n’effectuez pas une action dans le temps imparti. Vous devez alors vous connecter avec vos véritables identifiants à une copie de la plateforme en question, et les escrocs obtiennent un accès à votre compte. Autre ruse, vous recevez un email vous informant que des modifications ont été opérées sur votre compte. Vous devez alors suivre un lien et vous connecter si vous n’êtes pas à l’origine de l’action. Les sites et applications bancaires sont également visés par ce type de tentatives de phishing.

La vignette Crit’Air

En 2022, les arnaqueurs misaient énormément sur le Compte Personnel de Formation (CPF) pour tromper notre vigilance. Il faut toujours s’en méfier, mais celle-ci est devenue moins populaire. En 2023, ils se sont rabattus sur une thématique d’actualité : la vignette Crit’Air. Le but est d’insister sur le caractère obligatoire de la vignette pour tous les véhicules immatriculés en France et qu’il est nécessaire de l’obtenir vite pour ne pas être hors-la-loi. Pour le commander, il suffit de cliquer sur le lien du message et de se laisser guider. Bien sûr, il s’agit d’un site illégitime, imitant parfois le ministère de l'Écologie, qui ne délivre pas de certificat. De manière générale, l'écologie et l'énergie intéressent beaucoup les escrocs, qui ne manquent pas d’arguments pour vous voler : ampoules basse consommation, panneaux solaires, chèque énergie…

Vous avez gagné un concours

Cette arnaque est presque aussi vieille que le web, et elle continue à être exploitée. Vous n’avez participé à aucun concours, mais par miracle, vous avez été tiré au sort et vous remportez le nouvel iPhone, un chèque-cadeau Amazon, ou un caddie de courses chez Lidl, Auchan ou Carrefour. Non, ne cliquez pas pour récupérer votre prix, il n’existe pas.

Utiliser le nom d’une personne connue

Pour attirer l’attention des internautes, les malfaiteurs ont souvent recours à une technique bien connue : utiliser le nom d’une célébrité ou d’un politicien. Tel artiste recommande ce produit ou ce service. Un ministre a eu des propos qui font polémiques, mais il faut visiter un site web ou télécharger un fichier pour accéder à la totalité de l’article. La curiosité est un vilain défaut, dit l’adage. Cela dépend du contexte, mais dans cette situation, mieux vaut s’abstenir et supprimer immédiatement ce genre de message.

Comment éviter le phishing ?

Quelques bonnes pratiques permettent de réduire drastiquement les risques de phishing. En cas de doute, contactez l'entreprise ou l'organisation via ses canaux officiels : réseaux sociaux, informations de contact renseignées sur le site. Évitez d'utiliser les coordonnées fournies dans le message non sollicité, puisqu’elles sont probablement fausses.

Ne cliquez jamais sur les liens et n’ouvrez jamais la pièce jointe d'un message non sollicité. Ne fournissez jamais d'informations sensibles telles que des détails de carte de crédit, des informations bancaires ou des mots de passe à un tiers. Si vous parlez à un véritable employé d’un service, il pourra vous aider sans jamais vous demander ces données.

S’il est déjà trop tard, que vous avez partagé vos informations financières, et que vous pensez avoir été victime d'une escroquerie, alors contactez au plus vite la police et votre banque.

Pour limiter encore plus les risques et assurer votre sécurité numérique, il est fortement recommandé de souscrire à une solution comme Bitdefender, qui vous protège contre les activités malveillantes et frauduleuses. Bitdefender dispose d’une protection antimalware primée et de systèmes avancés de filtrage antifraude et anti-phishing, qui fonctionnent aussi bien sur PC, Mac, iOS et Android.

