Crave : comment regarder le fameux service de streaming depuis la France ?

Envie d’accéder au catalogue canadien de Crave depuis la France ? Pour regarder des séries exclusives comme “Heated Rivalry” ou profiter de nombreuses productions HBO, changer virtuellement de localisation peut faire l’affaire. Retrouvez notre guide complet, nos astuces pour s’abonner à moindre coût et les meilleurs outils pour y parvenir.

VPN pour crave depuis la france

Crave réunit au Canada des séries HBO, des productions originales et des films qui attirent aussi les spectateurs français. Récemment, la série Heated Rivalry a poussé de nombreux internautes français à souscrire un VPN pour profiter de Crave. Le service n’est en effet pas officiellement disponible en France. Un VPN peut donner à votre connexion une adresse IP canadienne ; il ne suffit toutefois pas à créer un abonnement Crave ni à garantir la lecture des vidéos. Retour sur toutes les informations à connaître pour accéder à la plateforme canadienne depuis la France et sur les meilleurs VPN disponibles pour y parvenir.

Crave est-il disponible en France ?

Crave est un service destiné au marché canadien et il n’est pas disponible pour les personnes se trouvant en France. Son application indique qu’il est disponible uniquement au Canada, et ses conditions précisent que le service est conçu pour être utilisé dans ce pays.

Attention, cela ne signifie pas que tous ses programmes sont introuvables en France. Les droits de diffusion changent selon les territoires : une série proposée par Crave au Canada peut être accessible sur HBO Max ou auprès d’un autre diffuseur français. Si vous cherchez un titre précis, commencez par vérifier sa disponibilité en France. Par exemple, après une absence remarquée, la série Heated Rivarly a été rendue accessible au public francophone directement via la plateforme HBO Max.

Peut-on accéder à Crave depuis la France avec un VPN ?

Que ce soit pour Crave ou pour n’importe quelle autre plateforme de streaming étrangère (Netflix US, Prime Video US et bien d’autres), un VPN permet de simuler sa présence dans un autre pays. Concrètement, dans le cas présent, il suffit de se connecter à un serveur au Canada pour obtenir une adresse IP canadienne.

Par contre, vous devez garder en tête qu’il ne s’agit que d’une partie des conditions d’accès. Crave n’est pas une plateforme gratuite. Cela signifie concrètement que vous avez besoin de souscrire un abonnement pour profiter de tous les programmes du catalogue. Dans certains cas, les plateformes peuvent se référer aux informations que vous renseignez lors de l’inscription. Généralement, c’est le moyen de paiement qui peut avoir une incidence. De plus en plus de plateformes demandent à ce qu’une carte du pays soit utilisée.

Dans le cas de Crave, deux cas de figure existent. Tout d’abord, si vous possédez déjà un abonnement au service canadien mais que vous vous trouvez actuellement hors du Canada, vous pouvez essayer la méthode suivante :

  • Se connecter à votre logiciel VPN.
  • Sélectionner un serveur situé au Canada.
  • Se rendre sur la plateforme Crave et renseignez vos identifiants de connexion.
  • Profiter du catalogue comme si vous vous trouviez au Canada.

À noter que, si vous souhaitez vous abonner depuis la France, la marche à suivre peut être un peu plus complexe. Cependant, dans le cas de Crave, la plupart des internautes n’ont à ce jour pas rencontré de difficultés particulières. Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à tester différents serveurs afin de trouver celui qui propose les meilleures performances.

Quels VPN envisager pour Crave ?

Si vous utilisez déjà un VPN pour protéger votre connexion ou avez besoin d’une adresse IP canadienne pour d’autres usages, vérifiez qu’il propose des serveurs au Canada et une application compatible avec vos appareils. Les trois outils suivants répondent à ces critères et peuvent vous permettre d’accéder à Crave depuis la France ou depuis n’importe quel autre pays.

NordVPN : un choix polyvalent pour se connecter au Canada

NordVPN dispose de serveurs canadiens et d’applications pour ordinateur, smartphone et certains appareils TV. Son protocole NordLynx vise à limiter la perte de débit liée au VPN, ce qui peut être utile pour la vidéo. En outre, NordVPN propose également un protocole NordWhisper qui permet de contourner les blocages de VPN sur certaines plateforme.

Que ce soit pour accéder à Crave depuis la France ou pour d’autres plateformes de streaming, il est possible d’utiliser NordVPN sur différents appareils. Le logiciel supporte en effet les principaux systèmes d’exploitation. En outre, une garantie de remboursement de 30 jours est disponible, vous permettant ainsi de tester le service et de vous faire rembourser s’il n’est pas à la hauteur de vos attentes.

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Proton VPN : attention à la différence entre gratuit et payant

Proton VPN est l’un des rares VPN premium à proposer une version totalement gratuite. Attention cependant, cette offre ne vous permet pas un accès dans le monde entier et, dans les faits, vous n’avez pas le choix de votre serveur. Cela s’avère donc trop restrictif pour profiter d’une plateforme comme Crave qui nécessite que vous choisissiez un serveur au Canada.

Si vous souhaitez débloquer Crave depuis la France à l’aide d’un VPN, vous devez alors impérativement passer par la formule payante de ProtonVPN. Le fournisseur reste accessible, avec un abonnement longue durée à seulement quelques euros par mois. Comme ses concurrents, ProtonVPN vous propose de profiter d’une garantie satisfait ou remboursé afin de tester son service. Si l’accès à Crave ne fonctionne pas malgré plusieurs essais, vous pouvez alors vous tourner vers un autre fournisseur.

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Surfshark : se connecter à Crave et à d’autres plateformes sans restrictions

Le principal point fort de Surfshark est sans nul doute la possibilité de se connecter à un nombre illimité d’appareils en simultané. Dans les faits, vous pouvez choisir une localisation canadienne depuis votre ordinateur pour profiter des programmes de Crave, tout en bénéficiant d’une adresse IP française sécurisée sur votre téléphone portable. Surfshark reste compatible avec les principaux systèmes d’exploitation.

En outre, Surfshark est également l’un des VPN les moins chers disponibles sur le marché. Vous pouvez ainsi profiter d’une connexion vers le Canada à tout petit prix. À noter par contre que, contrairement à certaines idées reçues, un VPN ne vous permet pas d’accéder à Crave gratuitement. Si le service que vous souhaitez débloquer nécessite un abonnement, vous n’avez pas d’autre choix que de souscrire.

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Où regarder les programmes de Crave légalement en France ?

Les programmes diffusés sur Crave peuvent être disponibles en France par le biais d’autres plateformes. C’est le cas par exemple de la très notable série Heated Rivarly qui s’avère désormais disponible sur HBO Max France. Concrètement, nous vous conseillons de toujours vous renseigner en amont sur la disponibilité des programmes pour éviter une manipulation qui prend du temps et qui, malheureusement, n’est pas toujours fiable. Dans tous les cas, comme évoqué précédemment, la garantie remboursement des VPN vous permet de tester les différents services sans crainte pendant une durée d’un mois.


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