Pass Rail : prix, conditions, fonctionnement, tout savoir sur le forfait illimité de voyages en train pas cher

À partir du 5 juin 2024, vous pouvez acheter le nouveau forfait SNCF de voyages en train à moindre coût : le Pass Rail. On vous dit tout ce qu'il y a savoir sur son fonctionnement, son prix et ses conditions d'utilisation.

C'était une promesse de Clément Beaune, ancien ministre des Transports, que le président Emmanuel Macron s'engageait l'an dernier à concrétiser : le Pass Rail est disponible à l'achat à partir du 5 juin 2024, dès 6h du matin. Il s'agit d'un forfait SNCF permettant de voyager en illimité par train à moindre coût. Voyons de quoi il s'agit exactement.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur le Pass Rail, le forfait SNCF illimité pas cher

Comme vous pouvez vous en douter, il y a des critères précis et des conditions particulières pour se procurer et utiliser le Pass Rail.

Qui a droit au Pass Rail ?

À l'origine, tout le monde devait pouvoir acheter le forfait, mais vu son coût, son accès a été largement restreint. Le Pass Rail est disponible pour les jeunes âgés de 16 à 27 ans. Selon les estimations de la SNCF, 10 % des gens de cette tranche d'âge devraient se le procurer, soit 700 000 personnes.

Peut-on utiliser le Pass Rail toute l'année ?

Non. Le nouveau forfait n'est pas un abonnement “classique” au même titre que les cartes de réduction SNCF ou le forfait TGV illimité. Le Pass Rail est utilisable pour des voyages en train entre le 1er juillet et le 31 août 2024 inclus, pas plus.

Il est valable un mois, sachant que la fin de la validité est calculé sur un mois glissant. Cela veut dire que si vous l'achetez le 6 juillet par exemple, il restera valide jusqu'au 6 août. Calculez bien quand l'acheter pour en profiter au maximum.

Combien coûte le Pass Rail ?

Le Pass Rail est vendu 49 €.

Quels trains peut-on prendre avec le Pass Rail ?

Le Pass Rail permet de voyager en illimité avec les trains régionaux TER et Intercités. Ces réseaux permettent de circuler à l'intérieur d'une même région, mais aussi vers des régions limitrophes. Il existe ainsi plusieurs liaisons Intercités pour aller assez loin en France :

Béziers > Clermont-Ferrand.

Bordeaux > Toulouse > Marseille.

Clermont-Ferrand > Paris.

Marseille > Toulouse > Bordeaux.

Nantes > Bordeaux.

Nantes > Lyon.

Paris > Limoges > Toulouse.

Vous pouvez aussi prendre les Intercités de nuit reliant Paris à :

Aurillac.

Briançon.

Cerbère.

Latour-de-Carol.

Nice.

Rodez.

Tarbes.

Toulouse.

En revanche, les trains suivants ne sont pas couverts par le Pass Rail :

TGV Inoui.

Ouigo.

Ouigo Train Classique.

Eurostar.

Les trains Transilien de la région Île-de-France.

Quelles sont les conditions d'utilisation du Pass Rail ?

Il y a 3 conditions à respecter pour se servir du Pass Rail :

Un trajet par jour maximum au départ de la même ville (y compris en cas de correspondance).

Un trajet par jour maximum sur un même créneau horaire.

Une réservation de six billets simultanés à venir maximum.

En cas de contrôle, vous devrez présenter votre Pass Rail et une pièce d'identité en plus du billet de train.

Comment acheter le Pass Rail ?

Le Pass Rail s'achète en ligne uniquement. Vous pouvez le commander sur le site ou l'application SNCF Connect, ainsi que via la plateforme Trainline. Après obtention, réservez votre trajet comme d'habitude et, au moment de finaliser le tout, renseignez le numéro de votre Pass. Cela fera passer le prix du billet à 0 €. Notez que si vous réservez une couchette sur un Intercités de nuit, il faudra quand même débourser 19,50 €.