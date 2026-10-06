Paramount absorbe Warner Bros. Discovery pour 98 milliards d’euros et crée Skydance, un nouveau géant de la TV et du cinéma

Fin du feuilleton, Warner Bros. Discovery est bien racheté par Paramount, menant à la création d’un nouveau groupe, Skydance, qui ambitionne de s’imposer comme le leader mondial du divertissement et de l’audiovisuel.

Après des mois de rebondissements et avoir écarté Netflix de l’opération, c’est désormais officiel : Paramount acquiert Warner Bros. Discovery pour 110 milliards de dollars US (98 milliards d’euros), donnant naissance à une nouvelle entité : Skydance. La réunion de ces deux géants crée un véritable mastodonte de l’industrie, qui veut écraser le marché.

“Ensemble, Paramount et WBD s’engagent à augmenter leur production, avec un minimum de 30 films de haute qualité par an et plus de 180 émissions et séries télévisées”, communique Skydance. Au cinéma comme à la télévision, le groupe entend s’imposer comme le numéro 1. Ce n’est toutefois pas encore gagné, alors que Netflix reste très bien positionné sur le segment du streaming vidéo, et que Warner Bros. Discovery enchaîne les déconvenues dans les salles obscures depuis quelques années, ayant notamment rompu sa relation avec Christopher Nolan, et avec un DCU en dents de scie.

Avec Skydance, quel avenir pour HBO Max et Paramount+ ?

Ce n’est pas confirmé dans l’annonce du jour, mais Skydance avait déclaré en début d’année qu’un seul service de streaming regroupant HBO Max et Paramount+ allait voir le jour suite à cette absorption. Les plans ont pu changer entre temps, mais il paraît probable qu’à terme, une unique plateforme soit proposée, laissant craindre une hausse de prix par rapport à HBO Max seul. Après le rachat de Hulu par Disney, les contenus Hulu avaient été ajoutés à Disney+ en Europe, alors que les deux services restent distincts aux États-Unis, où la marque Hulu est bien plus forte que dans le reste du monde. On peut se demander si une nouvelle application Skydance va être lancée, ou si les programmes Paramount vont être intégrés à HBO Max, qui jouit d’une plus grande popularité.

Au-delà des services de streaming, cette fusion réunit deux grands studios de cinéma ainsi que des chaînes de télévision de premier plan : CBS, HBO, les chaînes câblées de Paramount et WBD, CBS News et CNN pour l’information en continu, CBS Sports et TNT Sports pour les diffusions sportives.