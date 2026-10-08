Pack Logitech G502 X + Tapis de souris G240 : équipez-vous d’une super souris gaming pour moins de 40 €

Cette offre Fnac va faire plaisir aux gamers. En ce moment, vous pouvez bénéficier d’une réduction de prix de 43% sur le pack comprenant la souris gaming Logitech G502 X et le tapis de souris G240. On vous explique tout.

Pack Souris Gaming filaire Logitech G502 X

Vous avez dépensé tout votre budget dans des barrettes de RAM et vous désespérez de trouver des accessoires gaming à petit prix pour pouvoir profiter de la puissance de votre nouvel ordinateur ? Heureusement pour vous, la Fnac fait une fleur aux gamers en proposant le pack souris gaming Pack Logitech G502 X + Tapis de souris G240 à prix cassé.

C’est un pack qui est habituellement en vente à 69,99 euros. Mais vous pouvez vous l’offrir en ce moment pour bien moins cher puisqu’il est affiché à seulement 39,99 euros. Ça représente une belle promotion de -43%. Pour moins de 40 euros, vous avez donc une excellente souris pour jouer mais aussi un tapis de souris adapté pour une précision et une efficacité maximale.

Logitech G502 X : la meilleure souris gaming pas chère

Cette souris gaming filaire, compatible Windows et Mac, reprend les forces de la légendaire gamme de souris G502 en apportant des innovations notables. Déjà, on profite d’un modèle ultra-léger puisque la G502 X ne pèse que 89 grammes. Si l’on ajoute à cela des patins en PTFE, on profite d’une glisse fluide, indispensable pour enchainer de longues heures de jeu.

Ses boutons principaux utilisent des switchs LIGHTFORCE qui combinent une détection optique pour une réaction instantanée et fiable avec un mécanisme classique pour obtenir un clic bien perceptible et agréable sous les doigts. Sous la souris, on trouve le capteur HERO 25K qui permet d’avoir une sensibilité max de 25 600 dpi et une vitesse jusqu’à 400 ips. Combiné au tapis de souris G240, vous obtenez une configuration optimale pour bénéficier de performances de haute volée.

En ce qui concerne les boutons, on peut programmer jusqu’à 13 commandes différentes et la souris peut intégrer jusqu’à 5 profils différents en fonction des jeux sur lesquels vous êtes actifs ou bien si vous êtes plusieurs à utiliser la même souris. Pour la molette, vous pouvez switcher à la volée entre deux modes : le mode libre pour un défilement super rapide ou le mode cranté pour un défilement plus précis. Enfin, comme il s’agit d’une souris filaire, vous n’aurez jamais à vous soucier de la recharger.


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