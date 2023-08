Microsoft Office : attention, les fichiers d’installation d’Outlook ou Excel suffisent pour vous pirater

En tenant à jour une liste de fichiers officiels Microsoft Office pouvant être utilisés par des pirates pour infecter les ordinateurs, un chercheur en cybersécurité découvre que le fichier d'installation d'Outlook est vulnérable.

Vous connaissez le projet LOLBAS ? Non, ce n'est pas la nouvelle abréviation à la mode à glisser dans une conversation sur Discord. L'acronyme vaut pour Living-off-the-Land Binaries and Scripts et désigne globalement les fichiers officiels inclus dans Windows ou téléchargeables via Microsoft. On sait que pour pirater un ordinateur, les hackers ont l'embarras du choix. Passer directement par Windows, détourner un logiciel comme Microsoft Teams, ou, plus simplement, vous faire télécharger et lancer un fichier infecté par un malware.

Ici, c'est encore plus vicieux que ça : ce sont les fichiers d'installation d'applications Microsoft Office (aujourd'hui appelé Microsoft 365) qui sont utilisés pour vous faire installer des programmes malveillants. À votre insu bien sûr. Le projet LOLBAS est en réalité une liste qui recense tous ces fichiers. Régulièrement mise à jour, elle en comprend pour l'instant 150. Certains sont assez obscurs pour qui n'est pas du métier, d'autres beaucoup plus identifiables.

Les hackers peuvent vous pirater avec les fichiers d'installation de Microsoft Office

On peut ainsi y voir des noms très connus comme Winword.exe (Word), Excel.exe ou Outlook.exe. Tous les fichiers listés sont exploitables par les hackers tant qu'ils ne sont pas corrigés. Le scénario fait peur puisque à la base, l'installation des logiciels en question via l'exécutable officiel de Microsoft n'a rien de dangereux, au contraire. Difficile dans ces conditions de s'en méfier, d'autant que l'attaque éventuelle viendra après l'installation du programme.

Le projet LOLBAS est justement là pour permettre l'identification des failles de sécurité en vue de corrections. Fort de ces récentes découvertes, un chercheur a développé un script permettant de repérer rapidement tout fichier vulnérable pour l'ajouter immédiatement à la liste. Il peut même fonctionner pour d'autres systèmes d'exploitation comme Linux. Côté utilisateur, rien de nouveau pour se protéger d'une attaque de pirate : mettez Windows à jour, méfiez-vous des liens suspects et utilisez des sources fiables quand vous téléchargez un logiciel. Rien qu'avec ça, vous devriez être tranquille un moment.

Source : Pentera